Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Российский танкер Midvolga 2 в Черном море атаковал беспилотник с воздуха
Росморречфлот: Российское судно Midvolga 2 в Черном море атаковал БПЛА
На российское судно Midvolga 2 утром 2 декабря у берегов Турции была совершена атака с применением воздушного беспилотника, в результате чего надстройка судна получила незначительные повреждения, сообщили в Росморречфлоте.
Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
Инцидент произошел утром 2 декабря, в 8.00, когда теплоход подвергся атаке БПЛА. В ведомстве отметили: «Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет».
Связь с экипажем и судовладельцем оперативно установлена. В Росморречфлоте подчеркнули, что никто из находившихся на борту не пострадал. Судно самостоятельно продолжает движение к порту Синоп.
Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.
Накануне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о запрете нападений на гражданскую инфраструктуру.
Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.