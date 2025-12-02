Росморречфлот: Российское судно Midvolga 2 в Черном море атаковал БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Инцидент произошел утром 2 декабря, в 8.00, когда теплоход подвергся атаке БПЛА. В ведомстве отметили: «Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет».

Связь с экипажем и судовладельцем оперативно установлена. В Росморречфлоте подчеркнули, что никто из находившихся на борту не пострадал. Судно самостоятельно продолжает движение к порту Синоп.

Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.

Накануне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о запрете нападений на гражданскую инфраструктуру.

Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.