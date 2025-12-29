  • Новость часаКремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    15 комментариев
    29 декабря 2025, 13:10

    Кимаковский сообщил об отходе ВСУ с позиций у Терноватого в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты 33-го штурмового полка ВСУ начали отступление с позиций возле Терноватого в Запорожской области на фоне значительных потерь после массированных авиаударов ФАБ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Солдаты 33-го штурмового полка ВСУ по приказу командования отходят с позиций в окрестностях села Терноватое на границе Днепропетровской и Запорожской областей, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, решение об отступлении было принято в связи с массированными ударами по позициям ВСУ.

    Кимаковский заявил: «33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций у Терноватого из-за массированных ударов ФАБ. Такое решение приняли командиры на местах. Только за последние сутки потери в полку – больше половины взвода».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска перебрасывают крупные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление и освободили Заречное в Запорожской области.

    Военные группировки «Восток» и «Север» освободили Андреевку в Днепропетровской области и взяли под контроль Прилипку в Харьковской области.

    29 декабря 2025, 01:27
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, поскольку в ближайшие месяцы Украине грозят потери новых территорий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

    В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

    «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

    Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

    По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а  урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

    Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский после беседы американской и украинской делегаций также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который сильно обеспокоил украинскую делегацию.

    Комментарии (5)
    29 декабря 2025, 01:44
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается

    Трамп: Перемирие и остановка огня для референдума на Украине не обсуждаются

    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    @ Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что переговорный процесс может развиваться как положительно, так и «по-плохому», пишет «Комсомольская правда».

    «На переговорах не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, поскольку их очень легко нарушить», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп предупредил, что Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, чтобы не потерять новые территории в ближайшие месяцы. Соглашение о мирном урегулировании может быть вынесено на референдум или парламентское голосование, но большинство украинцев выступают за прекращение конфликта, заявил Трамп.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию и «партию войны».


    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 17:45
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 02:07
    Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не наносит удары по Запорожской АЭС и сотрудничает для ее запуска, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Россия «работает с Украиной над ее запуском» и «в этом смысле ведет себя очень хорошо», передает ТАСС.

    По словам Трампа, российская сторона «хочет», чтобы ЗАЭС «была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем». «Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», – заявил глава американского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на десять лет. Вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из главных противоречий по украинскому урегулированию.

    Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, а Россия предпринимает меры по защите экспертов МАГАТЭ на объекте.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 01:57
    Трамп выразил готовность выступить перед Радой
    Трамп выразил готовность выступить перед Радой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в визите на Украину, но готов ее посетить и выступить перед Верховной радой, если это поможет урегулированию украинского конфликта. Также он сообщил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским.

    Трамп заверил, что у него «нет проблем» с таким визитом, но «не следует ждать этого», передает ТАСС.

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется ехать. Я предложил приехать и выступить перед их парламентом, если это поможет. Я не знаю, поможет ли это. Думаю, что, наверное, поможет», – сказал он.

    Трамп допустил возможность новой встречи с Зеленским, а также европейскими лидерами на территории США в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Зеленским: «В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявил, что Киеву следует ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий. При этом он считает, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум или парламентское голосование. Однако, как заявил Трамп, в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 02:21
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%
    @ CNBC-TV18/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности между Соединенными Штатами и Украиной полностью согласованы, заявил Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте – согласованы на 100%», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Также Зеленский подчеркнул, что в ближайшие недели состоятся новые встречи между переговорщиками для окончательной доработки оставшихся вопросов.

    Президент Украины допустил возможность проведения референдума по отдельным пунктам плана мирного урегулирования.

    Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, замглавы украинского МИД Сергей Кислица и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп считает, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум. Однако, как заявил Трамп, в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 00:30
    FT сообщила о панике в окружении Зеленского из-за беседы Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

    Один из источников Financial Times заявил, что разговор Трампа с Путиным «не сулит ничего хорошего». По его мнению, «теперь будет тяжело», передает ТАСС.

    Также издание сообщает, что часть советников Зеленского выступала против проведения новой встречи с Трампом. Опасения были связаны с возможным повторением февральского скандала в Белом доме, когда президент США публично отчитал Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Financial Times пишет, что «если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован». Трамп придерживался прежней дистанцированной позиции, заявило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 13:06
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:27
    Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о передаче замороженных российских активов Европой для восстановления Украины пока не принято, заявил глава американского государства Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским.

    «Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

    Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.

    В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. 

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 02:59
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что понимает позицию российского лидера.

    «Если им придется начинать снова, он не хочет оказаться в такой ситуации, и я понимаю его позицию», – приводит слова Трампа «Российская газета».

    Трамп заявил: «Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И, знаете, я на стороне мира», – передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что Москва готова к проведению трехсторонней встречи. «Путин действительно хочет, чтобы трехсторонняя встреча произошла, – указал он. – Он ясно и твердо сказал мне об этом, и я ему верю». Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с участием российского лидера и Владимира Зеленского «может произойти, в подходящее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не исключил, что договоренность о мирном урегулировании на Украине может потребовать референдума. Однако, как отметил Трамп, в ходе переговоров по Украине не рассматривается перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 18:36
    ГУР Украины обещало мобилизованным избежать штурмовой службы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинцу, мобилизованному в ВСУ, сотрудники ГУР предложили сотрудничество взамен на обещание не направлять его в штурмовые подразделения, сообщили в УФСБ России по ДНР.

    Мобилизованный в ВСУ житель Украины рассказал о своей вербовке сотрудниками Главного управления разведки страны, передает РИА «Новости». По данным УФСБ России по ДНР, мужчине пообещали, что за сотрудничество с разведкой его не отправят в штурмовые подразделения.

    «Когда я находился в Добропольском военкомате, приехали два человека, представились представителями ГУР. Один назвался «Авангардом». Они предложили сотрудничество, чтобы не идти служить в пехоту», – сообщил задержанный Олег Буркин со ссылкой на сотрудников ведомства. Ему выдали указание получить российское гражданство, пройти фильтрацию и ждать новых распоряжений, находясь в городе Красноармейске.

    Пленный пояснил, что связь с кураторами следовало поддерживать через мессенджер. Условным сигналом для начала общения должно было стать сообщение «Как там мама?» в Telegram, после чего ожидалось получение конкретных задач от представителей ГУР Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Эмиль Фарвард оказался на передовой после избиения и насильственной отправки в военкомат. В Одессе сотрудники ТЦК избили и попытались мобилизовать бывшего пленного солдата ВСУ.

    Комментарии (2)
    29 декабря 2025, 12:39
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны около Купянска-Узлового, Подолов, Глушковки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении за последние сутки подразделения 6-й армии отразили две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск. При этом уничтожены 26 боевиков и 17 единиц военной техники.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV, а также итальянскую бронемашину Iveco и канадский бронетранспортер Senator. Уничтожены 21 пикап и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ возле Рыжевки, Андреевки, Алексеевки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Графским, Рубежным и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черевковки, Алексеево-Дружковки, Долгой Балки, Резниковки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Hummer, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Гавриловки, Крутояровка, Новопавловка в Днепропетровской области, Торецкого, Светлого, Гришино, Шевченко, Шиловки, Белицкого, Водянского, Доброполья и Нового Донбасса в ДНР.

    Потери противника составили более 495 военнослужащих.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Братским, Великомихайловкой в Днепропетровской области, Бойково, Терноватым и Зализничным в Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и бронетранспортер, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» в выходные освободили шесть населенных пунктов, в том числе Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград). Путин также сказал большое спасибо военным за освобождение Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:57
    Зеленский подтвердил готовность обсуждать в США вопрос территориальных уступок

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом готов обсудить вопрос территориальных уступок со стороны Украины.

    Когда ему был задан вопрос, планируется ли обсуждать территориальные уступки, Зеленский ответил, что стороны переговоров намерены рассмотреть план из 20 пунктов, большая часть которого уже согласована. «И да, мы будем обсуждать эти пункты также», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский в начале встречи с президентом США уточнил, что не ставит перед собой жестких сроков для заключения соглашения, подчеркнув приоритет обсуждения неурегулированных вопросов. Он также выделил тему координации по экономическому сотрудничеству между двумя странами и определение последовательности реализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между Трампом и Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Москва, и Киев стремятся к миру на Украине.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 01:36
    Трамп: Сделка по Украине может потребовать референдума или голосования в Раде

    Трамп: Сделка по Украине может потребовать референдума, но ее жители хотят мира

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум или парламентское голосование, но большинство украинцев выступают за прекращение конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго заявил, что мирный план «вероятно, придется выносить на голосование в парламенте или на референдум» на Украине, передает ТАСС.

    «Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны», – сказал глава американского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп отметил, что территориальный вопрос на Украине остается неурегулированным. Американский лидер предупредил, что Украине в ближайшие месяцы грозят потери новых территорий, поэтому Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией. По словам Трампа, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, однако стороны находятся близко к соглашению.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:12
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении после встречи с Владимиром Зеленским созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – приводит слова Трампа ТАСС.

    На вопрос о том, возможна ли в ближайшем времени новая встреча с Путиным, Трамп сказал, что «это зависит» от хода урегулирования кризиса на Украине.

    Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским, также отметил, что после встречи с Зеленским планирует связаться в том числе и с лидерами европейских государств. Трамп выразил мнение, что и российский президент, и Зеленский стремятся к миру на Украине.

    Он также отверг версии о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта, подчеркнув серьезность намерений российского президента. Комментируя в связи с этим нанесение российскими войсками ударов по объектам военной промышленности Украины, Трамп сказал, что Украина, по его мнению, «тоже провела очень мощные атаки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор между Путиным и Трампом продлился 1 час 15 минут, лидеры обсудили шаги по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 16:05
    Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать время, проведенное в добровольческих формированиях участников спецоперации на Украине, при назначении пенсий за выслугу лет.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает, что участие граждан в таких формированиях, созданных в рамках федерального закона «Об обороне», будет официально включаться в пенсионный стаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдума поддержала инициативу, по которой служба добровольцев на Украине войдет в пенсионный стаж для сотрудников силовых ведомств с правом выхода на пенсию после 20 лет выслуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции, добровольцев и ополченцев Донбасса на получение двух пенсий.

    Комментарии (0)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения

    Одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией. О какой партии и ее лидере идет речь и почему происходящее имеет прямое отношение к усталости поляков от украинского кризиса? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

