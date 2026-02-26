  • Новость часаЗахарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    26 февраля 2026, 11:47 • Новости дня

    В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок»

    Разведдрон «Сибирячок-5» с 95% российских деталей начали испытывать в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    На передовой в зоне СВО проходят испытания разведывательного дрона «Сибирячок-5», на 95% собранного из российских комплектующих, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Российские подразделения приступили к тестированию беспилотного летательного аппарата «Сибирячок-5» непосредственно на линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Разведывательный коптер способен подниматься на высоту до тысячи метров и удаляться от оператора на расстояние до 20 километров. Устройство умеет самостоятельно определять людей и автомобильную технику противника.

    Руководитель производства компании «Гаскар» отметил высокие характеристики изделия. «Сибирячок-5» – это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», – рассказал он. Представитель разработчика добавил, что аппарат превосходит иностранные аналоги в своем классе.

    Новинка представляет собой уже пятое поколение этой серии, а предыдущая модель была поставлена в войска в количестве около 16 тыс. единиц. Сейчас пятая модификация проходит проверку малыми группами спецназа. Серийное производство и массовые поставки запланированы на 2026 год.

    Беспилотник на 95% состоит из российских комплектующих, включая собственные моторы и платы управления. Разработчики закупают только чипы и резисторы, однако полную замену импортным деталям планируют найти уже в текущем году. Полетное время аппарата составляет до 60 минут на одном аккумуляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на московском предприятии презентовали разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения с усовершенствованной камерой.

    Нижегородские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили коптер «Турист» для разведки и работы в режиме камикадзе.

    Госкорпорация «Ростех» провела масштабную презентацию восьми новых типов беспилотников различного назначения.

    24 февраля 2026, 06:18 • Новости дня
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективная российская боевая машина «Объект 195» – танк Т-95 с мощным вооружением могла значительно обогнать зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам, заявил обозреватель американского портала 19fortyfive Стив Балестриери.

    Автор в материале для 19fortyfive выразил мнение, что эта техника стала бы «настоящим монстром», пишет «Лента.ру».

    Машину создавали с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, которое могло запускать управляемые ракеты. Такой танк обещал «непревзойденную огневую мощь».

    Концепция боевой машины, отмененная к концу 2010-х годов, предусматривала размещение пушки в необитаемой башне. Конструкторы планировали изолировать экипаж, а также применить модульную композитную броню и революционную активную защиту «Дрозд-2».

    Эксперт отметил, что новейший Т-14 «Армата» получил некоторые элементы от «Объекта 195». Предшественник, по словам автора, остался лучшим российским танком, который так никогда и не был создан.

    Газета ВЗГЛЯД писала об известных характеристиках Т-95. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 06:16 • Новости дня
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие десять лет российский флот перейдет на универсальные платформы, сократив разнообразие проектов кораблей более чем в два с половиной раза, заявил бывший главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Такая стратегия позволит оптимизировать состав флота, будущее российского флота за универсальными боевыми единицами, указал Евменов в своей статье для журнала Минобороны «Военная Мысль», передает РИА «Новости».

    «Уже в ближайшее десятилетие количество проектов кораблей будет сокращено более чем в два с половиной раза. Эти меры позволяют отказаться от излишествующего количества узкоспециализированных кораблей и сформировать типоряд базовых корабельных платформ», – пояснил он.

    Сейчас в строю находятся атомные подлодки более пяти различных проектов, включая «Ясень» и «Антей». С 2010 года началось перевооружение на корабли четвертого поколения, которые отличаются многоцелевым назначением благодаря унификации вооружения.

    Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов поддержал эту инициативу, назвав решение стратегически верным. По его мнению, универсальность платформ позволит быстрее модернизировать флот и реагировать на развитие оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обновляет свой ВМФ.

    25 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семейство американских БПЛА MQ-9 получит способность запускать дальнобойные боеприпасы, что позволит аппаратам атаковать цели, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО, пишут СМИ.

    Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

    Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

    «Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

    Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

    Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

    В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.

    25 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает за соблюдение международных обязательств по нераспространению ядерного оружия и призывает всех участников сохранять спокойствие на фоне сообщений о поставках, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай последовательно выступает против применения ядерного оружия и настаивает на недопустимости ядерной войны, передает РИА «Новости». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине Великобританией и Францией.

    Она подчеркнула важность строгого соблюдения всех международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

    Мао Нин отметила, что не располагает конкретной информацией о ситуации, освещенной Службой внешней разведки России, однако подтвердила неизменную позицию Пекина по ядерному вопросу. Китайские дипломаты призывают к ответственности и международному диалогу по вопросам ядерной безопасности.

    В ответ на просьбу прокомментировать заявления СВР, официальный представитель КНР подчеркнула, что Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить недопонимания и эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие.

    Представитель британского премьера Кира Стармера опроверг информацию о работе Лондона и Парижа над такими поставками.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные страны в практическом манипулировании данной проблематикой.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    24 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию новейших автоматов АК-12К

    «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники направили в войска 5,45-миллиметровые изделия, созданные по запросам штурмовых подразделений ВДВ и отличающиеся улучшенной эргономикой.

    Изделия направлены заказчику в рамках выполнения государственного контракта на 2026 год, сообщает Telegram-канал концерна.

    Оружие крайне востребовано в зоне спецоперации, поэтому объемы его производства в текущем году были существенно увеличены.

    Конструкторы предприятия разработали этот автомат специально для штурмовых групп и разведчиков Воздушно-десантных войск. Модель удалось поставить на плановое производство в кратчайшие сроки.

    Новинка сохранила боевые качества полноразмерного образца, но стала компактнее и получила прибор малошумной стрельбы. Впервые применена расцветка «Мультикам», обеспечивающая эффективную маскировку бойцов.

    Масса оружия без магазина составляет 3,4 килограмма, а длина ствола равна 290 миллиметрам. В боевом положении длина автомата достигает 810 миллиметров, а со сложенным прикладом уменьшается до 570 миллиметров. Магазин вмещает 30 патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство востребованных в зоне спецоперации укороченных автоматов. Ранее предприятие досрочно выполнило контракт на поставку крупной партии этого оружия.

    25 февраля 2026, 06:44 • Новости дня
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    @ IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен открыт к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства, заявил он изданию Politiken во вторник во время визита в Киев.

    Поульсен заявил в интервью изданию Politiken во время визита в Киев, что готов обсуждать вопрос о софинансировании ядерных программ или размещении ядерного оружия на территории королевства, передает ТАСС.

    По его словам, это не означает, что решение должно быть принято немедленно, однако он открыт к обсуждению всей структуры ядерной политики страны в текущей ситуации, включая экономические и технические аспекты.

    Ранее на протяжении 70 лет Дания придерживалась политики, запрещающей наличие ядерного оружия на своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила новый радар около аэропорта Копенгагена для защиты от беспилотников.

    Дания и Норвегия начали расследование после появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

    24 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    Пентагон подписал соглашение с xAI на использование Grok в военных целях

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI предоставит Пентагону доступ к искусственному интеллекту Grok для интеграции в секретные военные системы.

    Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска xAI о внедрении искусственного интеллекта Grok в военные системы, передает Axios.

    По данным издания, ключевым условием сделки стало согласие на использование Grok для всех законных целей, включая разведку, разработку вооружений и проведение военных операций.

    Ранее единственной системой ИИ, доступной для таких задач, была Anthropic Claude, однако ее создатели отказались снимать ограничения на массовую слежку и применение автономного оружия.

    В публикации подчеркивается, что пока не ясно, удастся ли xAI полностью заменить Anthropic, а также сколько времени потребуется на этот процесс.

    Источники Axios отмечают, что параллельно Пентагон ведет переговоры с OpenAI и Google о возможном сотрудничестве в области искусственного интеллекта для нужд обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, оказался объектом расследования Еврокомиссии из-за функции генерации откровенных изображений на основе реальных фотографий.

    Мать одного из детей Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск к компании xAI в связи с распространением чат-ботом Grok интимных снимков с ее участием.

    В ответ xAI ввела дополнительные технические ограничения на использование Grok.

    25 февраля 2026, 07:20 • Новости дня
    Эксперт сообщил о применении ВСУ мин с волновым эффектом Доплера

    Tекст: Катерина Туманова

    Эффект Доплера – это изменение частоты и длины волн (звуковых, световых, электромагнитных), которые воспринимаются из-за движения их источника или наблюдателя, такие мины с радиовзрывателями, реагирующими на изменение радиофона при движении объектов в зоне СВО стали устанавливать боевики ВСУ.

    Украинские военные начали активно использовать мины с радиовзрывателями, обладающими эффектом Доплера, рассказал РИА «Новости» заместитель генерального директора компании-производителя дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

    По его словам, такие мины оснащаются датчиками, излучающими радиосигнал, и реагируют они на изменение радиофона, которое происходит при появлении и передвижении любого объекта.

    «Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – рассказал Садовник.

    Он отметил, что методы обнаружения и нейтрализации подобных мин схожи с методами, применяемыми для поиска беспилотных летательных аппаратов, поскольку детекция строится на анализе радиосигнала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов. Власти ДНР узнали, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами.


    24 февраля 2026, 00:23 • Новости дня
    В 2026 году ВСУ потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери украинских военных подразделений только в 2026 году составили уже около 65 тысяч бойцов. А с начала спецоперации общие потери ВСУ превысили 1,5 млн человек, включая убитых и раненых.

    В 2026 году Вооруженные силы Украины потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих. А с момента начала СВО эта цифра превысила 1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. В расчетах использовались официальные данные Министерства обороны России, опубликованные по итогам 2025 года.

    В общей сложности с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата, следует из информации российского военного ведомства.

    Также зафиксировано уничтожение 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин и 1 671 боевой машины реактивных систем залпового огня.

    Аналогичные цифры боевых потерь украинской стороны ранее озвучил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России. По его данным, потери украинских войск также превысили 1,5 млн человек.

    25 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    В России создан тактический беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    В России создан тактический беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 км и обладающий повышенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Разработка комплекса «Куб-10МЭ» стала первой в России среди тактических беспилотников-камикадзе с управляемыми боеприпасами, сообщает ТАСС.

    По данным концерна «Калашников», аппарат был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта применения подобных устройств в зоне специальной военной операции (СВО).

    Комплекс оснащен оптико-электронной системой наведения, что позволяет поражать движущиеся цели, а также отличается высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системам противовоздушной обороны (ПВО).

    Также в устройство интегрирована система аэрофото- и видеосъемки с возможностью записи информации на борт.

    Новый боеприпас предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов, объектов ПВО и других объектов противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». В России создали БПЛА для замены системы Starlink. Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО.

    24 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    США сообщили о проведении учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объявило о начале учений с Канадой и Данией, которые продлятся до середины марта.

    Совместные учения ARCTIC EDGE 2026 стартовали в различных районах от Аляски до Гренландии, передает ТАСС. Мероприятия продлятся с 23 февраля по 13 марта 2026 года. В учениях принимают участие Дания, Канада, Национальная гвардия Аляски, а также межведомственные партнеры, включая ФБР и Береговую охрану США.

    Как отмечается в заявлении Северного командования ВС США, учения нацелены на повышение готовности, демонстрацию возможностей и улучшение взаимодействия между партнерами в арктическом регионе. В числе ключевых задач – отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также тренировка навыков выживания и перемещения в арктических условиях.

    «НОРАД и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года», – говорится в официальном сообщении.

    Участники учений также будут отрабатывать взаимодействие между различными ведомствами, что должно повысить эффективность совместных операций в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости усиленного внимания к безопасности арктических территорий в Норвегии, Швеции и Финляндии.

    Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри выразил недовольство решением премьера Гренландии не принимать американский плавучий госпиталь.

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи.

    Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило подчеркнул важность соблюдения демилитаризации архипелага и призвал к сдержанности.

    24 февраля 2026, 20:15 • Новости дня
    Украина опровергла планы получения ядерного оружия от Лондона и Парижа

    МИД Украины назвал абсурдными сообщения о передаче Киеву ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters назвал абсурдными сообщения о планах Британии и Франции тайно передать Киеву ядерное оружие, передает РБК.

    По его словам, данные Службы внешней разведки России являются ложными, а подобные заявления уже многократно опровергались Киевом ранее.

    Дипломат призвал международное сообщество отвергнуть эти обвинения, подчеркнув, что «российские чиновники в очередной раз пытаются реанимировать старую небылицу про «грязную бомбу». Тихий напомнил, что Украина последовательно опровергает подобные инсинуации и не ведет дискуссий о получении ядерного оружия.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Посольство Франции назвало заявления о передаче Украине ядерного оружия ложью.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    25 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    «Калашников» создал первый управляемый боеприпас с дальностью 100 км

    «Калашников» создал комплекс «Куб-10МЭ» с боеприпасами дальностью 100 километров

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники разработали новый тактический комплекс «Куб-10МЭ», способный поражать цели на дистанции свыше 100 километров.

    Концерн «Калашников» первым в стране представил комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса, сообщает Telegram-канал производителя. Аппарат создали в кратчайшие сроки, опираясь на опыт применения подобного вооружения в ходе спецоперации.

    Ключевым отличием изделия стала оптико-электронная система наведения, позволяющая уничтожать движущиеся цели. Кроме того, конструкторы добились высокой защищенности аппарата от воздействия радиоэлектронной борьбы и систем ПВО.

    Новинка может работать днем и ночью в сложных метеоусловиях при ветре до десяти метров в секунду. Крейсерская скорость полета составляет 120 км/ч, а рабочая высота варьируется от 80 до 1800 метров.

    Боеприпас предназначен для ударов по бронетехнике, элементам командных пунктов, радиолокационным станциям и объектам тылового обеспечения. Под прицелом также могут оказаться вертолеты и самолеты на площадках базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» заключил контракты на производство и поставку управляемых боеприпасов «Куб-10».

    Госкорпорация «Ростех» представила восемь новых типов беспилотных летательных аппаратов для применения в зоне спецоперации.

    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


