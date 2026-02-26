Госдума запретила выдачу иностранцев, служивших в ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдачу иностранных граждан, служащих в Вооружённых силах России, другим странам для уголовного преследования, передает РИА «Новости».

Новый закон также касается лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ или других воинских формированиях.

Законопроект был внесён правительством России и предполагает изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно новым положениям, если иностранное государство запрашивает выдачу иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту и принимавшего участие в боевых действиях в составе российских воинских формирований, российские власти обязаны отказать в выдаче.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила запрет на депортацию иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в России.