СК предъявил обвинение участнику секты «Царская империя» в Подмосковье
В Московской области задержан местный житель, подозреваемый в участии в секте «Царская империя» и пропаганде отказа от исполнения законов.
Следственные органы предъявили обвинение жителю Московской области в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие установило, что в 2023 году подозреваемый вступил в ряды секты «Царская империя» и согласился уничтожить документы, удостоверяющие личность, отказаться от уплаты налогов, службы в армии и соблюдения законов России. Занимая различные должности, он активно распространял идеи организации и призывал к совершению противоправных действий и невыполнению гражданских обязанностей.
Деятельность мужчины была раскрыта в ходе расследования дела о безвестном исчезновении женщины и ее двух дочерей, которые отправились во Владимирскую область для участия в секте. Их местонахождение было установлено сотрудниками СК России по Санкт-Петербургу. В ходе обысков у подозреваемого изъяли литературу и инструкции для новых членов организации, по которым назначена психолого-лингвистическая экспертиза. На допросе задержанный отказался давать показания.
Ранее руководители секты Леонид Власов, Александр Кормишенко и Никита Шостак уже были привлечены к уголовной ответственности по аналогичной статье и за публичные призывы к террористической деятельности. Их дело сейчас рассматривается судом, все они находятся под стражей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, деструктивное сообщество «Царская империя» сохранило активность в Ульяновской области. В этой же области, по версии следствия, прятали двух девочек, ранее пропавших в Петербурге.