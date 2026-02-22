Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте

Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ

Tекст: Катерина Туманова

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

«И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

