Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте
Фиксированная выплата к страховой пенсии с марта будет у граждан, которые отметили 80-летие в феврале, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии», – цитирует ее РИА «Новости».
Бессараб уточнила, что сумма фиксированной выплаты составит 19 169 рублей.
Газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иванова-Швец сообщила, на сколько вырастут соцпенсии в апреле. Сенатор Мельникова напомнила условия досрочной пенсии врачей и педагогов. Экономист Балынин сообщил, что пенсии 80-летних в марте вырастут на 37%.