Сийярто заявил о стремлении ЕС как можно скорее отправить войска на Украину
Страны Евросоюза готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД ЕС.
По его словам, в ходе встречи стало ясно, что европейские страны рассматривают долгосрочный сценарий развития ситуации, передает РИА «Новости».
Сийярто подчеркнул, что европейцы обсуждают отправку войск на Украину и планируют значительно увеличить финансовую поддержку Киева. Министр добавил, что страны ЕС также говорят о вступлении Украины в ЕС как о «непреодолимом и понятном факте».
Глава венгерского МИД сообщил, что Киев требует от Евросоюза 155 млрд евро только на содержание армии в 2026 году, а ранее оговоренной суммы в 90 млрд евро недостаточно. Сийярто отметил, что Венгрия блокирует выделение этих средств, однако в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении Украине еще больших ресурсов и денег.
