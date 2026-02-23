Сийярто заявил о стремлении ЕС как можно скорее отправить войска на Украину

Сийярто: ЕС хочет отправить войска на Украину как можно скорее

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в ходе встречи стало ясно, что европейские страны рассматривают долгосрочный сценарий развития ситуации, передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что европейцы обсуждают отправку войск на Украину и планируют значительно увеличить финансовую поддержку Киева. Министр добавил, что страны ЕС также говорят о вступлении Украины в ЕС как о «непреодолимом и понятном факте».

Глава венгерского МИД сообщил, что Киев требует от Евросоюза 155 млрд евро только на содержание армии в 2026 году, а ранее оговоренной суммы в 90 млрд евро недостаточно. Сийярто отметил, что Венгрия блокирует выделение этих средств, однако в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении Украине еще больших ресурсов и денег.

