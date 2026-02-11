  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 21:54 • Новости дня

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что не может приехать на переговоры в Москву.

    Он также подчеркнул, что не считает возможной и встречу в Минске, передает RT.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с Зеленским в Москве.

    Зеленского уличили в попытке обмануть украинцев встречей с Путиным.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    11 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

    По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

    Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа по урегулированию на Украине попыткой «изнасилования» американской инициативы.

    Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

    По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

    Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

    Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

    Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    11 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в одном из колледжей Анапы погиб один человек – охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, еще два человека получили ранения средней тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что охранник техникума оперативно отреагировал на происшествие, вызвал правоохранительные органы и не позволил нападавшему проникнуть дальше в здание.

    Напомним, в среду студент открыл стрельбу в техникуме Анапы.

    11 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны, отметили в МИД.

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

    Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

    Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

    Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. А премьер Михаил Мишустин перечислил западные компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок.

    11 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой студентом в одном из техникумов Анапы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили в МВД.

    Студент открыл стрельбу в холле одного из техникумов Анапы. В результате пострадали три человека. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Напавший, который является студентом данного учебного заведения, был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения. В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов. Подозреваемого подростка решили отправить под домашний арест.


    11 февраля 2026, 11:54 • Новости дня
    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

    @ REUTERS/Yara Nardi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

    «На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

    По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

    Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

    Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

    «В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

    Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    «На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.

    11 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить меры в отношении атлетов, отказавшихся от российского гражданства ради участия в зарубежных соревнованиях.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил, что спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в Россию, передает ТАСС.

    Дегтярев подчеркнул: «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия – предательство в чистом виде».

    Министр добавил, что спортсменам предоставляются все условия для подготовки в России, включая тренеров и спортивные базы, но если они уезжают и отказываются от гражданства, им должны быть закрыты все возможности пользоваться этими преимуществами.

    Дегтярев заверил, что такие меры будут реализованы, и подчеркнул необходимость лишения таких спортсменов всех спортивных и государственных званий.

    Ранее шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России после перехода под флаг Словении.

    А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявляла, что решение спортсменов о смене гражданства нужно рассматривать индивидуально, с учетом их позиций и возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев еще в сентябре 2024 года отмечал, что смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы.

    11 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросам урегулирования конфликта на Украине уже 24 февраля, сообщили СМИ.

    Как пишет The Financial Times, инициатива обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта весной, передает ТАСС.

    Неназванный западный чиновник заявил, что у украинцев имеется «твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского».

    По информации FT, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Ожидается, что оба голосования могут пройти до 15 мая.

    Ранее Guardian сообщила, что в 2026 году для Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов, сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    11 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф на конгрессе госуправления пошутил о звании чемпиона мира по ошибкам, подчеркнув, что не боится принимать решения.

    Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом Международном конгрессе государственного управления пошутил, что можно считать его чемпионом мира по количеству совершенных ошибок, передает РИА «Новости».

    Греф подчеркнул: «Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном – в количестве совершенных ошибок».

    Он объяснил это тем, что не боится принимать решения, а это, по его мнению, неизбежно ведет к ошибкам. Греф также отметил, что президент страны всегда предоставлял свободу и доверие, а также анализировал, почему произошла та или иная ошибка.

    Ранее в среду Греф заявил о необходимости реформирования системы доходов сотрудников министерств для борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.

    Он также сообщил, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективных сотрудников, после увольнения 20% работников в прошлом году.

    Напомним, в ноябре Греф объявил, что искусственный интеллект Сбербанка выявил 20% неэффективных сотрудников.


    11 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

    Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.

    «Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.

    В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.

    11 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ

    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры России с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ связано с вескими основаниями, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Он отметил, что Богомолов является очень умным и талантливым человеком, а если он решился на такой шаг, значит у него были веские на то основания, передает РИА «Новости».

    Швыдкой также процитировал строки из стихотворения Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Он выразил уверенность, что у Богомолова впереди хорошее будущее.

    Напомним, Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    11 февраля 2026, 02:34 • Новости дня
    Пожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на территории Волгоградской области зафиксированы повреждение жилого дома и возгорание на заводе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В городе Волжский были повреждены квартира в жилом доме, а также зафиксировано падение беспилотника на территорию детского сада Ягодка. Кроме того, на юге Волгограда произошло возгорание на территории завода.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы и представители муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек. ВСУ также атаковали многоквартирный дом.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


