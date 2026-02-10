СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования России. Это уникальный 11-значный номер, который присваивается каждому гражданину однократно и сохраняется на всю жизнь.

Что такое СНИЛС

СНИЛС представляет собой номер персонального счета в Социальном фонде России (СФР), на котором учитываются страховые взносы работодателя и формируются пенсионные права работника.

Номер состоит из 11 цифр: первые 9 – уникальный идентификатор, последние 2 – контрольное число. Формат записи: XXX–XXX–XXX XX.

СНИЛС присваивается один раз и не меняется в течение всей жизни. При смене фамилии, имени, пола или гражданства номер остается прежним – изменяются только анкетные данные.

Как выглядит СНИЛС

До 1 апреля 2019 года СНИЛС выдавался в виде зеленой ламинированной карточки – страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

С 1 апреля 2019 года пластиковые карточки не выдаются. Вместо них оформляется уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета по форме АДИ–РЕГ.

Уведомление можно получить:

· в электронном виде через личный кабинет на сайте СФР или портале «Госуслуги»;

· в бумажном виде в отделении СФР или МФЦ.

Ранее выданные зеленые карточки продолжают действовать и замены не требуют.

Зачем нужен СНИЛС

Формирование пенсии. При заключении трудового договора работодатель перечисляет страховые взносы в Социальный фонд России. Эти средства учитываются на индивидуальном лицевом счете работника и формируют его будущую пенсию. Без СНИЛС невозможно корректное зачисление взносов.

Трудоустройство. СНИЛС входит в перечень обязательных документов при приеме на работу (статья 65 Трудового кодекса РФ). Без него невозможно заключить трудовой договор или договор гражданско–правового характера.

Регистрация на портале «Госуслуги». Для подтверждения учетной записи на портале государственных услуг необходимо указать номер СНИЛС. Без этого доступ ко всем функциям портала ограничен.

Получение социальных выплат. СНИЛС необходим для оформления пенсий, пособий, субсидий, материнского капитала, родового сертификата и других выплат от государства. С 2020 года многие выплаты назначаются автоматически при наступлении оснований – но только при наличии СНИЛС.

Медицинские услуги. СНИЛС требуется для прикрепления к поликлинике, оформления полиса ОМС, внесения данных в электронную медицинскую карту, получения бесплатных лекарств.

Образование. СНИЛС нужен для записи ребенка в детский сад, зачисления в школу, поступления в колледж или вуз. С 2021 года номер СНИЛС входит в перечень обязательных документов для поступления в высшие учебные заведения.

Оформление льгот. СНИЛС необходим для получения права на бесплатный проезд, льготное питание школьников, «Пушкинскую карту» и другие меры социальной поддержки.

Сделки с недвижимостью. СНИЛС может потребоваться при регистрации права собственности, оформлении ипотеки, получении налогового вычета.

Кому нужен СНИЛС

Гражданам России. Все граждане РФ подлежат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Дети, рожденные после 15 июля 2020 года, получают СНИЛС автоматически – номер присваивается на основании данных, поступающих из органов ЗАГС.

Иностранным гражданам. СНИЛС обязателен для иностранцев, официально работающих в России по трудовому или гражданско–правовому договору. Также он необходим для получения социальных выплат, оформления полиса ОМС и покупки сим-карты (с 2025 года).

Индивидуальным предпринимателям. ИП уплачивают страховые взносы за себя самостоятельно. СНИЛС необходим для учета этих взносов и формирования пенсионных прав.

Как получить СНИЛС взрослому

Существует несколько способов оформления СНИЛС.

Через Социальный фонд России. Необходимо обратиться в любое территориальное отделение СФР с паспортом и заполнить анкету застрахованного лица по форме АДВ-1. Номер присваивается в день обращения.

Через МФЦ. Можно обратиться в любой многофункциональный центр с паспортом. Сотрудник примет документы и передаст их в СФР. Уведомление о регистрации выдается сразу или в течение 5 рабочих дней.

Через работодателя. При первом трудоустройстве работодатель обязан оформить СНИЛС работнику, если до этого он не был присвоен (срок передачи анкеты работодателем в СФР – не позднее одного рабочего дня). Для этого работник заполняет анкету АДВ-1, работодатель передает ее в СФР. Уведомление выдается в течение 5 рабочих дней.

Получить СНИЛС онлайн через портал «Госуслуги» нельзя – требуется личное обращение в СФР или МФЦ.

Как получить СНИЛС на ребенка

Дети, рожденные после 15 июля 2020 года. СНИЛС присваивается автоматически на основании сведений из органов ЗАГС. Номер можно узнать в личном кабинете родителя на портале «Госуслуги».

Дети, рожденные до 15 июля 2020 года. Родитель или законный представитель обращается в отделение СФР или МФЦ с документами:

· свидетельство о рождении ребенка;

· паспорт родителя;

· документ, подтверждающий гражданство ребенка (если не указано в свидетельстве о рождении).

Дети старше 14 лет могут получить СНИЛС самостоятельно, предъявив паспорт.

Как получить СНИЛС иностранцу

Иностранные граждане могут получить СНИЛС при соблюдении условий:

· наличие разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ);

· работа по договору: трудовому, гражданско–правовому, авторского заказа, отчуждения прав.

Способы оформления:

· через работодателя – при первом трудоустройстве;

· лично в отделении СФР или МФЦ.

Необходимые документы:

· паспорт иностранного гражданина;

· нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык;

· документ, подтверждающий право на пребывание или проживание в РФ (миграционная карта, РВП, ВНЖ);

· анкета по форме АДВ-1.

Сроки оформления

При обращении в СФР номер присваивается в день обращения.

При обращении в МФЦ – в день обращения или в течение 5 рабочих дней.

Через работодателя – в течение 5 рабочих дней с момента передачи документов в СФР.

Стоимость оформления

Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования и присвоение СНИЛС осуществляются бесплатно.

Как узнать свой номер СНИЛС

На портале «Госуслуги». Номер отображается в разделе «Профиль» – «Документы и данные» в личном кабинете.

На сайте СФР. В личном кабинете гражданина на сайте sfr.gov.ru. Вход осуществляется через учетную запись «Госуслуг».

В отделении СФР или МФЦ. При личном обращении с паспортом сотрудник предоставит информацию о номере.

У работодателя. Номер СНИЛС указан в трудовом договоре и хранится в кадровых документах.

Как восстановить СНИЛС

Номер СНИЛС присваивается один раз и не меняется. Если утеряна зеленая карточка старого образца, восстановить ее невозможно – выдается уведомление нового образца по форме АДИ–РЕГ.

Способы получения дубликата уведомления:

· скачать в личном кабинете на сайте СФР или на портале «Госуслуги»;

· получить в бумажном виде в отделении СФР или МФЦ.

Замена СНИЛС при смене данных

При изменении фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, пола необходимо актуализировать данные в системе персонифицированного учета.

Способы:

· через личный кабинет на сайте СФР;

· при личном обращении в СФР или МФЦ;

· через работодателя.

Номер СНИЛС при этом не меняется – изменяются только анкетные данные.

Срок действия СНИЛС

СНИЛС не имеет срока действия и является бессрочным. Номер сохраняется на всю жизнь независимо от изменения персональных данных или гражданства.

Меры предосторожности

СНИЛС содержит персональные данные и может использоваться мошенниками. Не рекомендуется:

· публиковать фото документа в социальных сетях;

· сообщать номер посторонним лицам без необходимости;

· передавать документ третьим лицам.

Номер СНИЛС следует сообщать только в официальных учреждениях: при трудоустройстве, в медицинских организациях, органах социальной защиты, образовательных учреждениях.

Ответственность за отсутствие СНИЛС

Законодательство не предусматривает штрафов для граждан за отсутствие СНИЛС. Однако без этого документа невозможно официально трудоустроиться, получить социальные выплаты, оформить пенсию и воспользоваться многими государственными услугами.