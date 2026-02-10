  • Новость часаРоссийские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти
    Названа причина смерти Генриха Падвы
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Онищенко объяснил подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой
    Токаев сообщил о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    Куба прекратила заправку пассажирских самолетов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 12:45 • Справки

    СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

    СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить
    @ Александр Река/ТАСС

    Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования России. Это уникальный 11-значный номер, который присваивается каждому гражданину однократно и сохраняется на всю жизнь.

    Что такое СНИЛС

    СНИЛС представляет собой номер персонального счета в Социальном фонде России (СФР), на котором учитываются страховые взносы работодателя и формируются пенсионные права работника.

    Номер состоит из 11 цифр: первые 9 – уникальный идентификатор, последние 2 – контрольное число. Формат записи: XXX–XXX–XXX XX.

    СНИЛС присваивается один раз и не меняется в течение всей жизни. При смене фамилии, имени, пола или гражданства номер остается прежним – изменяются только анкетные данные.

    Как выглядит СНИЛС

    До 1 апреля 2019 года СНИЛС выдавался в виде зеленой ламинированной карточки – страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

    С 1 апреля 2019 года пластиковые карточки не выдаются. Вместо них оформляется уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета по форме АДИ–РЕГ.

    Уведомление можно получить:

    ·      в электронном виде через личный кабинет на сайте СФР или портале «Госуслуги»;

    ·      в бумажном виде в отделении СФР или МФЦ.

    Ранее выданные зеленые карточки продолжают действовать и замены не требуют.

    Зачем нужен СНИЛС

    Формирование пенсии. При заключении трудового договора работодатель перечисляет страховые взносы в Социальный фонд России. Эти средства учитываются на индивидуальном лицевом счете работника и формируют его будущую пенсию. Без СНИЛС невозможно корректное зачисление взносов.

    Трудоустройство. СНИЛС входит в перечень обязательных документов при приеме на работу (статья 65 Трудового кодекса РФ). Без него невозможно заключить трудовой договор или договор гражданско–правового характера.

    Регистрация на портале «Госуслуги». Для подтверждения учетной записи на портале государственных услуг необходимо указать номер СНИЛС. Без этого доступ ко всем функциям портала ограничен.

    Получение социальных выплат. СНИЛС необходим для оформления пенсий, пособий, субсидий, материнского капитала, родового сертификата и других выплат от государства. С 2020 года многие выплаты назначаются автоматически при наступлении оснований – но только при наличии СНИЛС.

    Медицинские услуги. СНИЛС требуется для прикрепления к поликлинике, оформления полиса ОМС, внесения данных в электронную медицинскую карту, получения бесплатных лекарств.

    Образование. СНИЛС нужен для записи ребенка в детский сад, зачисления в школу, поступления в колледж или вуз. С 2021 года номер СНИЛС входит в перечень обязательных документов для поступления в высшие учебные заведения.

    Оформление льгот. СНИЛС необходим для получения права на бесплатный проезд, льготное питание школьников, «Пушкинскую карту» и другие меры социальной поддержки.

    Сделки с недвижимостью. СНИЛС может потребоваться при регистрации права собственности, оформлении ипотеки, получении налогового вычета.

    Кому нужен СНИЛС

    Гражданам России. Все граждане РФ подлежат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Дети, рожденные после 15 июля 2020 года, получают СНИЛС автоматически – номер присваивается на основании данных, поступающих из органов ЗАГС.

    Иностранным гражданам. СНИЛС обязателен для иностранцев, официально работающих в России по трудовому или гражданско–правовому договору. Также он необходим для получения социальных выплат, оформления полиса ОМС и покупки сим-карты (с 2025 года).

    Индивидуальным предпринимателям. ИП уплачивают страховые взносы за себя самостоятельно. СНИЛС необходим для учета этих взносов и формирования пенсионных прав.

    Как получить СНИЛС взрослому

    Существует несколько способов оформления СНИЛС.

    Через Социальный фонд России. Необходимо обратиться в любое территориальное отделение СФР с паспортом и заполнить анкету застрахованного лица по форме АДВ-1. Номер присваивается в день обращения.

    Через МФЦ. Можно обратиться в любой многофункциональный центр с паспортом. Сотрудник примет документы и передаст их в СФР. Уведомление о регистрации выдается сразу или в течение 5 рабочих дней.

    Через работодателя. При первом трудоустройстве работодатель обязан оформить СНИЛС работнику, если до этого он не был присвоен (срок передачи анкеты работодателем в СФР – не позднее одного рабочего дня). Для этого работник заполняет анкету АДВ-1, работодатель передает ее в СФР. Уведомление выдается в течение 5 рабочих дней.

    Получить СНИЛС онлайн через портал «Госуслуги» нельзя – требуется личное обращение в СФР или МФЦ.

    Как получить СНИЛС на ребенка

    Дети, рожденные после 15 июля 2020 года. СНИЛС присваивается автоматически на основании сведений из органов ЗАГС. Номер можно узнать в личном кабинете родителя на портале «Госуслуги».

    Дети, рожденные до 15 июля 2020 года. Родитель или законный представитель обращается в отделение СФР или МФЦ с документами:

    ·      свидетельство о рождении ребенка;

    ·      паспорт родителя;

    ·      документ, подтверждающий гражданство ребенка (если не указано в свидетельстве о рождении).

    Дети старше 14 лет могут получить СНИЛС самостоятельно, предъявив паспорт.

    Как получить СНИЛС иностранцу

    Иностранные граждане могут получить СНИЛС при соблюдении условий:

    ·      наличие разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ);

    ·      работа по договору: трудовому, гражданско–правовому, авторского заказа, отчуждения прав.

    Способы оформления:

    ·      через работодателя – при первом трудоустройстве;

    ·      лично в отделении СФР или МФЦ.

    Необходимые документы:

    ·      паспорт иностранного гражданина;

    ·      нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык;

    ·      документ, подтверждающий право на пребывание или проживание в РФ (миграционная карта, РВП, ВНЖ);

    ·      анкета по форме АДВ-1.

    Сроки оформления

    При обращении в СФР номер присваивается в день обращения.

    При обращении в МФЦ – в день обращения или в течение 5 рабочих дней.

    Через работодателя – в течение 5 рабочих дней с момента передачи документов в СФР.

    Стоимость оформления

    Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования и присвоение СНИЛС осуществляются бесплатно.

    Как узнать свой номер СНИЛС

    На портале «Госуслуги». Номер отображается в разделе «Профиль» – «Документы и данные» в личном кабинете.

    На сайте СФР. В личном кабинете гражданина на сайте sfr.gov.ru. Вход осуществляется через учетную запись «Госуслуг».

    В отделении СФР или МФЦ. При личном обращении с паспортом сотрудник предоставит информацию о номере.

    У работодателя. Номер СНИЛС указан в трудовом договоре и хранится в кадровых документах.

    Как восстановить СНИЛС

    Номер СНИЛС присваивается один раз и не меняется. Если утеряна зеленая карточка старого образца, восстановить ее невозможно – выдается уведомление нового образца по форме АДИ–РЕГ.

    Способы получения дубликата уведомления:

    ·      скачать в личном кабинете на сайте СФР или на портале «Госуслуги»;

    ·      получить в бумажном виде в отделении СФР или МФЦ.

    Замена СНИЛС при смене данных

    При изменении фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, пола необходимо актуализировать данные в системе персонифицированного учета.

    Способы:

    ·      через личный кабинет на сайте СФР;

    ·      при личном обращении в СФР или МФЦ;

    ·      через работодателя.

    Номер СНИЛС при этом не меняется – изменяются только анкетные данные.

    Срок действия СНИЛС

    СНИЛС не имеет срока действия и является бессрочным. Номер сохраняется на всю жизнь независимо от изменения персональных данных или гражданства.

    Меры предосторожности

    СНИЛС содержит персональные данные и может использоваться мошенниками. Не рекомендуется:

    ·      публиковать фото документа в социальных сетях;

    ·      сообщать номер посторонним лицам без необходимости;

    ·      передавать документ третьим лицам.

    Номер СНИЛС следует сообщать только в официальных учреждениях: при трудоустройстве, в медицинских организациях, органах социальной защиты, образовательных учреждениях.

    Ответственность за отсутствие СНИЛС

    Законодательство не предусматривает штрафов для граждан за отсутствие СНИЛС. Однако без этого документа невозможно официально трудоустроиться, получить социальные выплаты, оформить пенсию и воспользоваться многими государственными услугами.

    Главное
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Власти ЕС признали невозможность отказаться от технологий США
    Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
    Саудовская Аравия заняла второе место по въездному турпотоку в Россию
    В Донецке скончался легендарный профессор медицины Владимир Чайка
    Работники «Почты России» начали массово увольняться из-за низких зарплат
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации