    Названа причина смерти Генриха Падвы
    Лукашенко заявил о ключевой роли артиллерии на Украине
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Политолог оценил идею частичного членства Украины в ЕС
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой
    Токаев сообщил о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    Куба прекратила заправку пассажирских самолетов
    Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    10 февраля 2026, 11:20 • Экономика

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах?

    Западные СМИ находят все больше доказательств того, что Индия отказалась от российской нефти, после того как на прошлой неделе об этом заявил Дональд Трамп. В его указе говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России и пообещала закупить американские энергоносители на 500 млрд долларов. В отдельном заявлении США заявили, что отменяют 25% пошлины на товары из Индии. Это станет реальным облегчением для Дели, так как еще летом пошлины составляли все 50%. Теперь тарифная ставка снизится до 18%.

    Официально Индия заявлений на счет российской нефти не делала, она хранит молчание, вероятно, заигрывая с Вашингтоном.

    Зато западные СМИ находят этому новые доказательства. Во-первых, источники Reuters уверяют, что индийские нефтеперерабатывающие заводы не принимают предложения по российской нефти на март-апрель. Они сократили поставки из России и закупают нефтепродукты у других поставщиков.

    Более того, индийские НПЗ уже нашли, чем заменить российскую нефть. Индийская госкорпорация Indian Oil и компания Hindustan Petroleum заключили сделку с Венесуэлой на покупку 2 млн баррелей нефти марки Merey, которая будет поставлена во второй половине апреля. Продавцом выступает компания Trafigura, как сообщили источники. Венесуэльская нефть обойдется покупателю дешевле, чем стоит Brent.

    Индия пока хранит молчание, а все эти аргументы западных СМИ в пользу отказа от российской нефти могут оказаться лишь спекуляцией. В прошлом году они тоже устроили настоящую кампанию, уверяя, что Дели отказался от нашей нефти, однако в итоге время расставило все на свои места.

    Получится ли России и в этот раз выйти сухой из воды?

    Венесуэльская нефть не в состоянии заменить российскую нефть на индийском рынке, исходя из простой математики. «Мы обычно поставляли в Индию 1,5 млн баррелей в сутки, а Индия на начало 2025 года добывала 960 тыс. баррелей в сутки, а на экспорт отправляла порядка 500 тыс., то есть всего треть от наших поставок», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Что касается заключения контракта с Венесуэлой на 2 млн баррелей нефти в сутки, то речь идет скорее о растянутых во времени поставках, и подобный контракт – разовая история, считает эксперт. Срок поставок не был озвучен.

    В отношении венесуэльской нефти все еще действуют санкции, которые предстоит еще отменить. Но даже если это произойдет в силу проамериканского нового руководства страны, есть вполне экономические причины, почему закупка венесуэльской нефти Индией выглядит нелогично.

    «Зачем Венесуэле везти нефть так далеко – в Индию? Если США выведут ее нефть из-под санкций, то Венесуэла сможет поставлять свою нефть куда угодно. И тогда логично, чтобы Венесуэла отправила нефть в США, ведь это самое короткое транспортное плечо,

    и в США многие НПЗ настроены именно под такой сорт нефти, как у Венесуэлы – тяжелый сернистый сорт», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Самой Индии везти так далеко нефть тоже невыгодно. Ей логичней покупать не венесуэльскую, а ближневосточную нефть. «До 2022 года так и было: крупнейшими поставщиками нефти в Индию являлись Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь первое место у России, а они на втором, третьем и четвертом местах. Поэтому если вдруг российская нефть уходит, то ее место займет в первую очередь ближневосточная, а не венесуэльская нефть. Рынок все равно будет трансформироваться рационально», – считает Игорь Юшков.

    Что касается информации об отказе Индии бронировать российскую нефть на весну, то, во-первых, она является неподтвержденной. Во-вторых, вполне возможно, что контракты подписываются, но через посредников, чтобы не афишировать закупку российской нефти напрямую, не исключает собеседник. «Главной задачей Индии сейчас является не спугнуть американцев и заключить торговую сделку. Дели пытается подыграть Соединенным Штатам в медиапространстве, чтобы сделка не сорвалась. Индия официально не опровергает заявления Трампа о том, что пообещала отказаться от российской нефти, а индийские компании демонстрируют, что закупают все больше нефти у неизвестного поставщика», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    В последние три месяца Дели сокращал закупки у России, но при этом наращивал импорт у неизвестного поставщика. Отдельный контракт с Венесуэлой – это тоже попытка сделать реверанс в сторону США, потому что Трамп обещал сделать венесуэльскую нефть востребованной, считает он.

    Говорить однозначно о потере индийского рынка еще, конечно, рано, необходимо дождаться таможенной статистики от Индии.

    Что касается обязательства покупать американскую нефть на 500 млрд долларов, то эта сделка экономически так же бессмысленна, как и тащить венесуэльскую нефть так далеко. «Американская нефть – это легкий сорт, Индия и так ее покупает в небольших объемах, но увеличивать поставки не имеет экономического смысла. Затишье Дели объявляется желанием лишний раз не нервировать Трампа перед подписанием торгового соглашения», – считает Юшков.

    В конце концов, по его словам, российская нефть была для США лишь предлогом, чтобы в чем-то обвинить Индию и заставить подписать торговое соглашение на выгодных для Трампа условиях. Ни США, ни Индии, на самом деле, невыгоден уход российской нефти с рынка. Но так как изначально было объявлено, что все дело в нефти, то теперь Трампу надо заявить, что проблема с российской нефтью решена. Но надо ли американцам в реальности додавливать Индию, чтобы та отказалась от российской нефти?

    «Быстрый темп отказа Индии от российской нефти потребует от нас найти альтернативного клиента. Им может стать только Китай. Лишь у него есть силы игнорировать санкционные ограничения и не бояться гнева Штатов. Но пока Россия не подписала контракт с Китаем, нам придется сокращать добычу. А если мы сократим добычу на те самые 1,5 млн баррелей в сутки, то это вызовет глобальный рост цен.

    Индия вместо скидочной нефти от России получит супердорогую другую нефть. Для Соединенных Штатов это тоже будет неприятно, потому что на носу выборы в США, а республиканцы подходят к ним и так не в лучшей форме. Если еще и цены на топливо внутри США вырастут из-за удорожания нефти, то все станет еще хуже»,

    – рассуждает эксперт.

    Если же Трамп все-таки пойдет на риск и продавит отказ Индии от российской нефти, то лучшим сценарием был бы не резкий отказ, а постепенный в течение длительного времени. Тогда Россия смогла бы более безболезненно перенаправить экспорт в Китай без ценовых шоков на мировом рынке нефти.

