В Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру
Вулкан Семеру после четырех извержений выбросил пепел на высоту почти 5 км
Потоки пепла от четырех новых извержений вулкана Семеру на острове Ява поднялись на высоту почти 4,7 км.
В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксировано четыре новых извержения вулкана Семеру, передает ТАСС.
Как уточняет центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии, пепловое облако поднялось на высоту 1 тыс. метров над кратером, что составляет 4 676 метров над уровнем моря. Пепел интенсивно распространяется в северном направлении.
Власти призвали местных жителей и туристов соблюдать предельную осторожность и не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. Особенно отмечается риск выбрасывания раскалённых камней, что делает зону вокруг вулкана опасной для посещения.
Вулкан Семеру – самая высокая точка острова Ява и четвёртый по высоте в Индонезии, его высота составляет 3 676 метров.
Страна находится в зоне так называемого тихоокеанского Огненного кольца, что объясняет высокую сейсмическую активность. В Индонезии насчитывается более 500 вулканов, и примерно 130 из них считаются действующими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Индонезии произошли шесть извержений вулкана Семеру.
А в ноябре прошлого года вулкан Семеру также выбросил пепел на высоту 4,7 км после восьми извержений.