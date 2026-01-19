Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.0 комментариев
В Индонезии произошли шесть извержений вулкана Семеру
Вулкан Семеру выбросил пепел на 4,7 км при шести извержениях
В Восточной Яве зафиксирована серия из шести извержений вулкана Семеру, при которых пепел поднялся до высоты почти пяти километров.
Шесть извержений вулкана Семеру зафиксированы в провинции Восточная Ява, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.
По словам специалистов, «пепел поднялся на одну тысячу метров над кратером, или 4 676 метров над уровнем моря».
Потоки пепла интенсивно распространяются в северо-восточном направлении. В Центре вулканологии Индонезии жителям рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к кратеру вулкана ближе чем на пять километров из-за опасности падения раскалённых камней.
Семеру – четвертый по высоте вулкан страны (3 676 метров) и самая высокая точка острова Ява. Индонезийский архипелаг, включающий 18 тыс. островов, находится в зоне так называемого Огненного кольца Тихого океана. В регионе насчитывается свыше 500 вулканов, из которых около 130 считаются действующими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года на острове Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. При этом чуть ранее на острове Ява зарегистрировали восемь новых извержений вулкана Семеру.