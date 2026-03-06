WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания

Tекст: Катерина Туманова

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения мер, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в государстве Персидского залива. Этот шаг может перерезать одну из важнейших экономических артерий Тегерана, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Если этот законопроект будет принят, он значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым рынкам, поскольку его внутренняя экономика, и без того страдающая от инфляции, теперь погрузилась в военный конфликт», – сказано в материале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая.