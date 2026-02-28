Стало известно о серии взрывов в Тегеране после ударов Израиля

В разных районах Тегерана прогремели не менее пяти взрывов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов в результате атак Израиля, сообщают иранские новостные агентства, передает РИА «Новости».

По заявлению министерства обороны Израиля, в субботу был нанесён «превентивный» удар по Ирану, после чего в стране ввели чрезвычайное положение.

Агентство Tasnim приводит слова местных жителей: «По словам граждан, произошли еще два взрыва в районе Сеййед Хандан, вероятно, в результате попадания ракет». Этот район находится на северо-западе столицы. Кроме того, по данным агентства Fars, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури, которые расположены в центре города.

Агентство ISNA отмечает, что столб дыма заметен в районе университета Пастур, также расположенного в центральной части Тегерана. Корреспондент РИА «Новости» добавляет, что густой дым поднимается в районе площади Фатеми.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях от официальных властей Ирана не поступало. Власти Израиля подчеркивают, что атака носила предупредительный характер в рамках текущей напряжённости между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в центральной части Тегерана прогремели три взрыва. Позже министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории Израиля режим особого чрезвычайного положения.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана. А глава МИД Омана объявил об отмене переговоров между Ираном и США.