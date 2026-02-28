Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
Стало известно о серии взрывов в Тегеране после ударов Израиля
В разных районах Тегерана прогремели не менее пяти взрывов
В нескольких районах иранской столицы зафиксированы взрывы и густой дым после ракетных ударов Израиля, произошедших рано утром, сообщают местные СМИ.
В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов в результате атак Израиля, сообщают иранские новостные агентства, передает РИА «Новости».
По заявлению министерства обороны Израиля, в субботу был нанесён «превентивный» удар по Ирану, после чего в стране ввели чрезвычайное положение.
Агентство Tasnim приводит слова местных жителей: «По словам граждан, произошли еще два взрыва в районе Сеййед Хандан, вероятно, в результате попадания ракет». Этот район находится на северо-западе столицы. Кроме того, по данным агентства Fars, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури, которые расположены в центре города.
Агентство ISNA отмечает, что столб дыма заметен в районе университета Пастур, также расположенного в центральной части Тегерана. Корреспондент РИА «Новости» добавляет, что густой дым поднимается в районе площади Фатеми.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях от официальных властей Ирана не поступало. Власти Израиля подчеркивают, что атака носила предупредительный характер в рамках текущей напряжённости между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в центральной части Тегерана прогремели три взрыва. Позже министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории Израиля режим особого чрезвычайного положения.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана. А глава МИД Омана объявил об отмене переговоров между Ираном и США.