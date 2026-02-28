  • Новость часаИзраиль нанес удар по Ирану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    33 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 10:06 • Новости дня

    Стало известно о серии взрывов в Тегеране после ударов Израиля

    В разных районах Тегерана прогремели не менее пяти взрывов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нескольких районах иранской столицы зафиксированы взрывы и густой дым после ракетных ударов Израиля, произошедших рано утром, сообщают местные СМИ.

    В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов в результате атак Израиля, сообщают иранские новостные агентства, передает РИА «Новости».

    По заявлению министерства обороны Израиля, в субботу был нанесён «превентивный» удар по Ирану, после чего в стране ввели чрезвычайное положение.

    Агентство Tasnim приводит слова местных жителей: «По словам граждан, произошли еще два взрыва в районе Сеййед Хандан, вероятно, в результате попадания ракет». Этот район находится на северо-западе столицы. Кроме того, по данным агентства Fars, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури, которые расположены в центре города.

    Агентство ISNA отмечает, что столб дыма заметен в районе университета Пастур, также расположенного в центральной части Тегерана. Корреспондент РИА «Новости» добавляет, что густой дым поднимается в районе площади Фатеми.

    На данный момент информации о пострадавших и разрушениях от официальных властей Ирана не поступало. Власти Израиля подчеркивают, что атака носила предупредительный характер в рамках текущей напряжённости между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в центральной части Тегерана прогремели три взрыва. Позже министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории Израиля режим особого чрезвычайного положения.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана. А глава МИД Омана объявил об отмене переговоров между Ираном и США.

    27 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Комментарии (16)
    26 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном

    Иран начал восстановление ядерных объектов после ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Свежие кадры из космоса зафиксировали, как Тегеран расчищает завалы и укрепляет ядерные объекты, поврежденные в ходе недавнего конфликта.

    Американские военные могут столкнуться с противником, сохранившим критический потенциал, передает Bloomberg.

    Фотографии, сделанные в этом месяце, демонстрируют работу иранских инженеров по расчистке завалов на ядерных объектах, пострадавших во время 12-дневного конфликта. Это противоречит утверждениям Белого дома о том, что способность Ирана производить ядерное топливо была полностью уничтожена.

    «Их предупреждали, чтобы они не предпринимали попыток восстановить свою оружейную программу, в частности ядерную», – заявил Дональд Трамп в обращении «О положении страны».

    Однако снимки свидетельствуют об обратном: входы в туннели близ Исфахана засыпаны для защиты от авиаударов, а в Натанзе возводится новая крыша. Аналитики отмечают, что даже мощные бетонобойные бомбы GBU-57 весом более 13,6 тыс. килограммов имеют предел эффективности против объектов, скрытых глубоко в скалах. Некоторые ключевые камеры находятся на глубине десятков метров под землей.

    Эксперты подчеркивают, что авиация способна разрушить строения, но не может уничтожить научные знания и политическую волю к восстановлению. География Ирана с его горной местностью и рассредоточенными объектами делает задачу полной ликвидации ядерной программы практически невыполнимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление разрушенных Вашингтоном и Тель-Авивом ядерных объектов.

    Американская пресса сообщила об ускорении строительства секретного военного сооружения в иранской провинции Исфахан.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла о необходимости нескольких лет для реконструкции уничтоженной инфраструктуры в Натанзе и Фордо.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ирану

    Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.

    О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».

    В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

    На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.

    Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.

    Комментарии (8)
    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится возможная операция США против Ирана в случае ее проведения?







    Результаты

    Комментарии (15)
    26 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Defence Network: Российские РЭБ могли уничтожить американский дрон над Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Системы радиоэлектронной борьбы России или Китая могли вывести из строя разведывательный аппарат ВМС США, который действовал вблизи иранских границ, сообщает Defence Network.

    Российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы могли вмешаться в полет разведывательного беспилотника MQ-4C Triton ВМС США, выполнявшего миссию в небе над Ираном, передает «Царьград».

    Инцидент, по данным издания Defence Network, произошел в Персидском заливе в феврале 2026 года на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    «Современный беспилотник пропал с экранов радаров в Персидском заливе, южнее территории Ирана, 21 или 22 февраля 2026 года после подачи сигнала бедствия. Беспилотный летательный аппарат вылетел из Абу-Даби и проводил плановые разведывательные миссии на высоте около 10 километров, когда связь с ним была утрачена», – говорится в сообщении.

    Авторы публикации отмечают, что, по мнению специалистов, средства РЭБ могли быть использованы для нарушения сигнала управления дроном, после чего он был физически уничтожен с применением кинетического оружия. В материале подчеркивается, что исчезновение аппарата пришлось на период критической напряженности в отношениях США и Ирана.

    Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Иран прикрывает себя от возможных ударов США российскими комплексами РЭБ «Тирада-2С».

    Ранее американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton в начале февраля был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    Незадолго до этого военные США сбили предполагаемый иранский дрон возле своего авианосца в Аравийском море.

    В Североатлантическом альянсе ранее признали превосходство российских систем радиоэлектронной борьбы над западными аналогами.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 10:05 • Новости дня
    США завершили масштабную переброску боевой авиации к границам Ирана

    Пентагон усилил группировку на Ближнем Востоке истребителями F-22 и F-16

    США завершили масштабную переброску боевой авиации к границам Ирана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские F-22 прибыли на базу в Израиле, а F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана, сообщает The War Zone.

    Стелс-истребители F-22 в количестве 12 единиц переброшены на израильскую базу Овда, а самолеты F-16 разместили на острове Диего-Гарсия, передает портал The War Zone.

    Численность американских войск в регионе достигла максимума с момента вторжения в Ирак в 2003 году. Также в Средиземное море прибыл авианосец USS Gerald R. Ford. Госсекретарь Марко Рубио провел закрытый брифинг для конгрессменов, предупредив о подготовке к потенциальным военным действиям.

    Президент Дональд Трамп в обращении к нации заявил: «Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и работают над созданием ракет, которые скоро достигнут США».

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил об истощении запасов ракет-перехватчиков в случае конфликта, однако Трамп отверг эти опасения. Саудовская Аравия тем временем наращивает добычу нефти на случай перебоев с поставками. Исход ситуации будет зависеть от результатов ядерных переговоров в Женеве.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Президент США Дональд Трамп дал Ирану десять дней на заключение значимой сделки.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    В Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа для переговоров с украинской и иранской делегациями.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что возможные новые удары по Ирану могут привести к негативным последствиям для всего ближневосточного региона и затронуть интересы России.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Нетаньяху встретил Моди у трапа самолета в Израиле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал официальный визит в Израиль, где его лично встретил у трапа самолета глава правительства Биньямин Нетаньяху.

    В аэропорту Бен-Гурион премьер-министра Индии Нарендру Моди встретил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Лидеры обменялись рукопожатиями и обнялись, демонстрируя теплые личные отношения, которые, как отмечает пресс-служба правительства Израиля, оказывают значительное влияние на развитие сотрудничества между странами.

    В канцелярии Нетаньяху заявили: «Их глубокая многолетняя дружба оказывает мощное влияние на отношения между двумя странами», подчеркнув историческое значение визита.

    Из аэропорта Моди и Нетаньяху отправились в Иерусалим, где посетят Кнессет и примут участие в мероприятии, посвященном инновациям. Вечером Нетаньяху пригласит Моди на официальный ужин вместе с супругой.

    На следующий день, 26 февраля, главы правительств посетят мемориальный комплекс «Яд ва-Шем», а затем проведут двустороннюю встречу в расширенном составе. Ожидается подписание ряда соглашений в экономической, оборонной и политической сферах, которые должны дать новый импульс развитию межгосударственных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок. Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    В Совфеде пообещали поддержку Ирану в защите суверенитета

    Зампред СФ Косачев заявил о поддержке Россией суверенитета Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Россия поддерживает Иран в вопросе защиты суверенитета и национальных интересов, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Как сообщает пресс-служба СФ, сенатор отметил, что на протяжении многих десятилетий республика сталкивается с давлением со стороны США.

    «Все это время народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твердо можете рассчитывать на поддержку России», – подчеркнул Косачев.

    В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки. Отдельно затрагивалась тема проходящего в Женеве третьего раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Косачев отметил, что наилучшим результатом этих переговоров могла бы стать деэскалация ситуации вокруг Ирана.

    Сенатор добавил, что Иран имеет полное право на развитие своей мирной ядерной программы, и пообещал, что Россия готова оказать Тегерану необходимую поддержку при достижении в Женеве конкретных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский предупредил о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

    Ранее на встрече в Тегеране министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что президент России Владимир Путин выделяет стратегическое значение укреплению сотрудничества с Ираном.

    Напомним, что в декабре 2025 года Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2500 ракет 9М336 на сумму 500 млн евро.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    В центральной части Тегерана прогремели три взрыва

    Агентство Fars сообщило о трех взрывах в центре Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тегерана были слышны три взрыва, причины происшествия пока неизвестны, передает агентство Fars.

    О звуках трех взрывов в центральной части иранской столицы сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Три взрыва слышны в центральной части Тегерана», – говорится в кратком сообщении агентства. Отмечается, что какие-либо подробности происшествия будут опубликованы позднее.

    Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять большое и непростое решение по переговорам об иранской ядерной программе. Американский лидер также дал понять, что недоволен ходом диалога между представителями США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана ранее объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран на фоне риска обострения безопасности в регионе.

    Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан от поездок в Иран и настоятельно рекомендовало покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА «Новости». В заявлении чешского МИД отмечается, что обострение конфликта может привести к ухудшению обстановки во всем регионе.

    Также итальянский МИД призвал своих граждан срочно покинуть Иран и проявлять крайнюю осторожность в странах Ближнего Востока. Ведомство напомнило, что ранее некритичный персонал посольства был выведен из Тегерана, а поездки по региону по-прежнему не рекомендуются.

    В то же время МИД ФРГ призвал граждан не посещать Израиль и Газу, а также Восточный Иерусалим. Британия вывезла часть сотрудников посольства в Израиле за пределы Тель-Авива, а также временно отозвало сотрудников в Иране.

    На фоне роста напряженности в регионе американские и британские власти также приняли меры для эвакуации дипломатов и предупредили своих граждан о необходимости пересмотра планов поездок. Британские власти частично эвакуировали сотрудников посольства в Израиле, а госдепартамент США разрешил необязательному персоналу покинуть страну.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с докладом командования Пентагона о вариантах военных действий против Ирана. Газета Washington Post подсчитала, что вблизи Ирана сосредоточено более 150 военных самолетов и значительная часть американских кораблей. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит шансов для долговременного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата, Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

    В случае поражения авианосца ВМС США иранской ракетой, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 08:29 • Новости дня
    Борт Уиткоффа прибыл в Женеву перед запланированными переговорами

    Tекст: Вера Басилая

    В Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями, следует из данных сервиса ADS-B Exchange.

    Борт спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту Женевы около 08.05 мск, передает РИА «Новости».

    По данным ADS-B Exchange, использовался самолет модели Bombardier Global 7500. Ожидается, что в Женеве Уиткофф проведет встречи с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с представителями Ирана.

    СМИ сообщали, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер направятся в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе.

    Главу РФПИ Кирилла Дмитриева также ожидают в Женеве на переговорах с американской стороной.

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 10:57 • Новости дня
    В Женеве начались переговоры Ирана и США

    Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США стартовал в Женеве

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной этап консультаций по иранской ядерной программе начался в Швейцарии при посредничестве оманских дипломатов.

    Встреча проходит в посольстве Омана, который выступает посредником в диалоге двух стран, передает РИА «Новости».

    Агентство Fars сообщает: «Третий раунд непрямых переговоров по иранскому ядерному досье между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве».

    Иранскую дипломатическую миссию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Американскую сторону представляет специальный посланник президента Стив Уиткофф.

    Ранее официальный представитель иранского правительства подтвердила проведение очередного этапа диалога в Швейцарии.

    Предыдущий раунд консультаций по ядерному досье завершился в начале февраля в Маскате.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:44 • Новости дня
    Иран передал США предложения по атому через Оман

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская делегация в ходе третьего раунда ядерных переговоров передала свои предложения США через оманских посредников, сообщает в четверг агентство ИРНА.

    Иранская делегация передала американским переговорщикам предложения по урегулированию ядерной проблемы через посредничество Омана, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ИРНА.

    Сообщается, что это произошло в рамках третьего раунда ядерных переговоров, а сам пакет предложений был передан главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

    Подробности содержания предложений не раскрываются. Отмечается, что вечером в среду аль-Бусаиди провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Обсуждения были сфокусированы на финальной координации перед переговорами между Ираном и США. Аракчи передал оманскому коллеге элементы возможного соглашения по иранской ядерной проблеме и отмене санкций», – цитирует агентство источник.

    Ранее в Швейцарии начался очередной этап консультаций по иранской ядерной программе при посредничестве оманских дипломатов.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    Politico: В США допустили ликвидацию верховного лидера Ирана

    Politico: США могут нанести удар по верховному лидеру Ирана Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая верховного правителя, аятоллу Али Хаменеи в рамках стратегии «обезглавливания», сообщает Politico.

    По данным Politico, США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника, обсуждается вариант «удара для удаления верхушки», под которым подразумевается удар по Хаменеи.

    Ранее, 20 февраля, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану. В Иране на подобные заявления отреагировали жёстко: официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи подчеркнул, что даже «ограниченный удар» со стороны США будет воспринят как акт агрессии.

    СМИ писали, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения управления страной в условиях возможного военного конфликта с США.

    Сообщалось, что Белый дом рассматривал возможность ликвидации Али Хаменеи и его сына.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что возможные новые удары по Ирану могут привести к негативным последствиям для всего ближневосточного региона и затронуть интересы России.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Иран назвал дату новых переговоров с США в Женеве

    Тегеран анонсировал третий раунд ядерных переговоров с США в Женеве

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной этап диалога по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном состоится в четверг на территории Швейцарии, заявила официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани.

    Представители Исламской республики и Соединенных Штатов проведут третий раунд консультаций по ядерному досье, передает ТАСС. Встреча запланирована на 26 февраля.

    Информацию о грядущем событии официально подтвердила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

    «Завтра в Женеве пройдут переговоры», – сказала чиновница в ходе брифинга.

    По ее словам, дополнительные сведения о ходе дискуссии общественности представят сотрудники внешнеполитического ведомства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США в ходе предыдущей встречи в Женеве приступили к детальному обсуждению вопросов снятия санкций.

    Комментарии (0)
    Главное
    Володин рассказал о вступающих в силу в марте законах
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Посол России во Вьетнаме рассказал о гибели россиян от редкой инфекции
    В Финляндии признали экономический кризис из-за закрытия границы с Россией
    Жители Боливии бросились собирать деньги с разбившегося самолета ВВС
    Суд взыскал долг за капремонт с актрисы Ольги Будиной

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации