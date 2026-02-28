Снегоуборочный трактор насмерть завалил ребенка в подмосковном Подольске

Tекст: Мария Иванова

Следователи начали уголовное производство из-за смерти 11-летнего школьника, оказавшегося под снежным завалом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика», – говорится в официальном релизе ведомства. Статья касается нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего смерть человека.

По предварительной информации, несчастный случай произошел вечером 27 февраля, когда несовершеннолетний гулял возле дома. Он залез в самодельный туннель внутри сугроба, но в этот момент рядом работала снегоуборочная техника. Тяжелая конструкция обрушилась и накрыла подростка с головой.

Спасти пострадавшего не удалось, его тело извлекли уже без признаков жизни. Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия и допрашивают работников управляющей компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля в Москве при сходе снега с навеса балкона погиб ребенок.

Следователи возбудили уголовные дела после падения наледи на людей в подмосковных Ступино и Солнечногорске.

В Ханты-Мансийском автономном округе сход снега с крыши привел к гибели подростка.