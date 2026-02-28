Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Иран опроверг сведения о якобы погибшем в Иране Али Хаменеи
Израиль и Иран выдвигают противоречивые утверждения о судьбе аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана с 1989 года: Израиль и США празднуют гибель и свержение режима в Иране, Тегеран заявляет, что в слухах западных стран правды нет.
«Источник в иранских государственных СМИ, близкий к офису Хаменеи, говорит: «Я могу с уверенностью сказать вам, что лидер революции непоколебим и твердо контролирует ситуацию», – цитирует источник телеканал Sky News.
Также иранское агентство Tasnim опубликовало опровержение ранее данной о смерти Хаменеи информации от агентства Reuters.
«Агентство Reuters заявило, что любое заявление о гибели верховного лидера Ирана является ложным», – сказано в заметке.
Напомним, Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи.
В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.