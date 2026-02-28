Иран опроверг сведения о якобы погибшем в Иране Али Хаменеи

Tекст: Катерина Туманова

«Источник в иранских государственных СМИ, близкий к офису Хаменеи, говорит: «Я могу с уверенностью сказать вам, что лидер революции непоколебим и твердо контролирует ситуацию», – цитирует источник телеканал Sky News.

Также иранское агентство Tasnim опубликовало опровержение ранее данной о смерти Хаменеи информации от агентства Reuters.

«Агентство Reuters заявило, что любое заявление о гибели верховного лидера Ирана является ложным», – сказано в заметке.

Напомним, Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.