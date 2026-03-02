Европейские оборонные акции взлетели на биржах после ударов по Ирану

Акции оборонных концернов Европы подорожали после ударов США и Израиля по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Биржевые показатели свидетельствуют о сильной положительной динамике в секторе ВПК, передает РИА «Новости».

К середине дня акции немецкой Renk прибавили 3,81%, бумаги Rheinmetall выросли на 1,86%, а капитализация французского концерна Thales увеличилась на 3,92%. Также заметно подорожали активы итальянской Leonardo и шведской Saab, а лидером роста стала британская BAE Systems с показателем плюс 5,78%.

Агентство Bloomberg связывает удорожание с усилением глобальной напряженности и конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, что привело к разрушениям, после чего Тегеран начал осуществлять ответные атаки по израильской территории и американским военным базам.

«Рынок воспримет это как позитивный фактор для оборонных акций в Европе», – заявил аналитик MWB Research Йенс-Питер Рик. По мнению эксперта, любые изменения в этом секторе сейчас обусловлены скорее настроениями инвесторов, нежели реальной оценкой прибыли предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в странах Персидского залива.