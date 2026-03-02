Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Европейские оборонные акции взлетели на биржах после ударов по Ирану
Акции оборонных концернов Европы подорожали после ударов США и Израиля по Ирану
Ценные бумаги крупнейших военных концернов продемонстрировали резкий рост после сообщений об обмене ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Биржевые показатели свидетельствуют о сильной положительной динамике в секторе ВПК, передает РИА «Новости».
К середине дня акции немецкой Renk прибавили 3,81%, бумаги Rheinmetall выросли на 1,86%, а капитализация французского концерна Thales увеличилась на 3,92%. Также заметно подорожали активы итальянской Leonardo и шведской Saab, а лидером роста стала британская BAE Systems с показателем плюс 5,78%.
Агентство Bloomberg связывает удорожание с усилением глобальной напряженности и конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, что привело к разрушениям, после чего Тегеран начал осуществлять ответные атаки по израильской территории и американским военным базам.
«Рынок воспримет это как позитивный фактор для оборонных акций в Европе», – заявил аналитик MWB Research Йенс-Питер Рик. По мнению эксперта, любые изменения в этом секторе сейчас обусловлены скорее настроениями инвесторов, нежели реальной оценкой прибыли предприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в странах Персидского залива.