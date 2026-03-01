РСТ рекомендовал россиянам аннулировать туры через Ближний Восток до 9 марта

Tекст: Ольга Иванова

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам, планирующим перелеты через Ближний Восток в ближайшие дни, аннулировать свои туры и рассмотреть альтернативные направления, сообщает РИА «Новости». В организации уточнили, что речь идет о поездках, запланированных до 9 марта включительно.

В РСТ подчеркнули: «По вылетам в ближайшие дни через Ближний Восток рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ». Представители союза также советуют не торопиться с отменой туров с датой вылета после 9 марта и подождать не менее трех дней, так как ситуация может измениться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.



