Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.
РСТ рекомендовал россиянам аннулировать туры через Ближний Восток до 9 марта
Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток, если вылеты запланированы на ближайшие дни.
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам, планирующим перелеты через Ближний Восток в ближайшие дни, аннулировать свои туры и рассмотреть альтернативные направления, сообщает РИА «Новости». В организации уточнили, что речь идет о поездках, запланированных до 9 марта включительно.
В РСТ подчеркнули: «По вылетам в ближайшие дни через Ближний Восток рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ». Представители союза также советуют не торопиться с отменой туров с датой вылета после 9 марта и подождать не менее трех дней, так как ситуация может измениться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.