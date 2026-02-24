Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.0 комментариев
Теракт на площади Савеловского вокзала в Москве
В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве был взорван экипаж ДПС. Около полуночи к сотрудникам УВД Северо-Восточного округа подошел мужчина, после чего произошел взрыв (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
В результате погиб старший лейтенант Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей. Двое правоохранителей пострадали. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)
По данным Следственного комитета, взрыв совершил 22-летний уроженец Удмуртии, прибывший из Петербурга 22 февраля на поезде. Сейчас выясняются круг его общения и мотивы. Он погиб на месте (фото: Павел Селезнев/ТАСС)
Произошедшее прокомментировал президент Владимир Путин. На заседании коллегии ФСБ он допустил, что исполнитель не знал о готовящемся преступлении и ему «всучили взрывное устройство, а потом взорвали» (фото: Павел Селезнев/ТАСС)
«Динамика основных показателей в сфере антитеррора понятна и продиктована текущей оперативной обстановкой: не удалось нанести стратегического поражения России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор», – сказал президент (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Исполнителя взрыва могли использовать «втемную». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Алексей Филатов. Он также связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)