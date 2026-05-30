Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Пермском крае

Tекст: Антон Антонов

«Специалисты «Россети Урал» завершили ликвидацию последствий прохождения атмосферного фронта и восстановили электроснабжение обесточенных потребителей Прикамья», – приводит ТАСС текст сообщения.

Мощный удар стихии обрушился на регион во второй половине дня 28 мая. Непогода вызвала массовое падение деревьев на линии электропередачи, что привело к обрывам проводов. Сильнее всего от стихии пострадали Березниковский, Соликамский, Чердынский и Чусовской округа, а также территория Коми-Пермяцкого округа.

Ремонтные бригады трудились круглосуточно, устраняя повреждения на сетях. Для работы в труднодоступной местности энергетикам пришлось задействовать специальную технику повышенной проходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мощный циклон спровоцировал локальные отключения электроэнергии в Ханты-Мансийском автономном округе.

В конце апреля специалисты компании «Россети» восстановили почти 500 поврежденных снежной бурей линий электропередачи в Подмосковье.

Примерно в это же время представители МЧС сообщили о массовых перебоях со светом из-за непогоды в четырех федеральных округах России.