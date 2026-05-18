Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.
Лихачев предупредил о риске региональной катастрофы на ЗАЭС
Целенаправленные атаки на хранилище отработавшего ядерного топлива Запорожской атомной электростанции способны спровоцировать масштабную радиационную аварию, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
За последние сутки зафиксированы десятки атак на жилые микрорайоны и социальную инфраструктуру Энергодара, города-спутника ЗАЭС, напомнил Лихачев, передает РИА «Новости».
«На Запорожской атомной электростанции шесть блоков, там тысячи тонн свежего, отработанного топлива, по самым скромным оценкам, где-то 2,6 тыс. тонн находится непосредственно на территории станции. И, конечно же, в случае попадания целенаправленного, случайного в эту зону, особенно в хранилище отработавшего ядерного топлива, возникают риски регионального масштаба», – подчеркнул глава госкорпорации.
Несмотря на постоянное увеличение количества ударов, ситуация с ядерной безопасностью объекта сейчас находится под полным контролем. Лихачев отметил, что автономная система электроснабжения станции рассчитана на работу без внешнего питания в течение долгих дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по трубопроводу возле первого энергоблока Запорожской АЭС. Другой вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от объектов станции без последующей детонации.