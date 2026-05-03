ВСУ атаковали лабораторию радиационного контроля Запорожской АЭС

В пресс-службе станции уточнили: «Сегодня днём ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС», передает РИА «Новости».

По данным станции, произошедшее создало угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки – это может осложнить своевременную оценку и реагирование в случае чрезвычайных ситуаций.

В результате атаки никто не пострадал, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Работа станции и всех систем продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Руководство станции уведомило инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на площадке, о случившемся. В сообщении подчеркивается, что Запорожская АЭС по-прежнему функционирует в безопасном режиме, ситуация полностью контролируется специалистами станции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что международное сообщество должно принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС и других ядерных объектов.

Напомним, сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского беспилотника.

Глава Росатома Алексей Лихачев объяснил участившиеся атак ВСУ на ЗАЭС попыткой Киева посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.