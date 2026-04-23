    Почему Зеленский боится Белоруссию

    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    23 апреля 2026, 11:56 Мнение

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины, и заодно сообщил, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности «защищаться». И намекнул Александру Лукашенко, что его может ждать участь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Зачем Зеленский поднял эту тему?

    Даже на Украине версии о возможном наступлении белорусской армии воспринимают со скепсисом – у ВС Белоруссии для этого просто нет потенциала. Как минимум, нужно провести масштабную мобилизацию, речи о которой нет. Видимо, мифическая «белорусская угроза» должна помочь Зеленскому решить несколько собственных задач.

    На Украине постоянно муссируется тема снижения возраста мобилизации хотя бы до 20 лет – стране остро необходим мобилизационный ресурс. При этом даже украинские социологи признают, что мобилизация, мягко говоря, непопулярна у жителей Украины. Руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заметил, что многие украинцы считают мобилизацию чрезмерной – и даже не хотят проходить опросы на эту тему. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (в списке террористов и экстремистов) заявил, что на Украине есть проблемы с мобилизацией.

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Сомнительно, конечно, что такая информационная кампания возымеет воздействие на жителей Украины – тема мобилизации как была самой острой, так и останется. Но пропагандистам Зеленского нужны хоть какие-то аргументы – попробуют «продать» украинцам и «белорусскую угрозу».

    Возможно также, главный адресат вброса – Трамп. Зеленский не хочет идти на уступки по донбасскому вопросу, а без этого «мирный процесс Трампа» невозможен. Лукашенко, по утверждению американского журналиста Саймона Шустера, приложил немало усилий для того, чтобы переговоры в Анкоридже состоялись. Лукашенко продолжает общение с американцами, и не без успеха. Показательно, что Трамп в 2026 году пригласил его к участию в Совете мира.

    Таким образом, информационный удар по Лукашенко это косвенный удар и по договорённостям в Анкоридже. Посыл понятен – Россия и Белоруссия усиливают эскалацию, Минск готов стать участником конфликта, ни о каком мире в таких условиях нельзя говорить. Для Зеленского крайне важно, чтобы Трамп не решил усилить давление на Киев, например, прекратить снабжать разведывательной информацией. И для этого он постоянно обвиняет Россию – якобы она не хочет мира, а теперь еще и Белоруссию – в подготовке к войне.

    Не исключено также, что информационный вброс о подготовке Белоруссии к войне – часть более масштабной кампании европейских глобалистов. У них сейчас очень своеобразная ситуация. Конечно, глобалисты смогли одержать победу на парламентских выборах в Венгрии и отстранить от власти многолетнего премьера Виктора Орбана – и, вероятно, поверили в свои силы. На конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне звучали призывы «выкрутить руки» всем правым силам в мире.

    Лукашенко европейские политики уже давно объявили диктатором. И работа по его свержению вряд ли останавливалась хоть на день с протестов 2020 года. Только теперь ударной силой может стать Украина. Из белорусских нацистов, которые служат в ВСУ, при участии украинского спецназа могут быть сформированы диверсионные отряды, в информационном поле будет нагнетание «белорусской угрозы», провокации на границе – все по шаблону. Разумеется, «проснется»: белорусская оппозиция с протестами – «Не допустим втягивания Белоруссии в войну!».

    Авантюра? Конечно. Только если что-то пойдет не так, виноваты будут Украина и Зеленский, европейцы от своего участия в процессе отрекутся.

    Сейчас европейским глобалистам нужно определиться со своим местом в новых политических реалиях, показать силу, а Зеленский не раз демонстрировал признаки безумия, поэтому данный сценарий вполне вероятен. 

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль?

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии

    Поиск путей выхода из экономического кризиса вывел Германию на рельсы милитаризации: ради наращивания военного потенциала Берлин переоборудует автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений. По мнению экспертов, подобное стремление ФРГ должно насторожить не только Россию, но и ближайших соседей республики. Удастся ли Германии стать центром военной промышленности ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

