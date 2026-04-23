Почему Зеленский боится Белоруссию

Владимир Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины, и заодно сообщил, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности «защищаться». И намекнул Александру Лукашенко, что его может ждать участь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Зачем Зеленский поднял эту тему?

Даже на Украине версии о возможном наступлении белорусской армии воспринимают со скепсисом – у ВС Белоруссии для этого просто нет потенциала. Как минимум, нужно провести масштабную мобилизацию, речи о которой нет. Видимо, мифическая «белорусская угроза» должна помочь Зеленскому решить несколько собственных задач.

На Украине постоянно муссируется тема снижения возраста мобилизации хотя бы до 20 лет – стране остро необходим мобилизационный ресурс. При этом даже украинские социологи признают, что мобилизация, мягко говоря, непопулярна у жителей Украины. Руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заметил, что многие украинцы считают мобилизацию чрезмерной – и даже не хотят проходить опросы на эту тему. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (в списке террористов и экстремистов) заявил, что на Украине есть проблемы с мобилизацией.

«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

Сомнительно, конечно, что такая информационная кампания возымеет воздействие на жителей Украины – тема мобилизации как была самой острой, так и останется. Но пропагандистам Зеленского нужны хоть какие-то аргументы – попробуют «продать» украинцам и «белорусскую угрозу».

Возможно также, главный адресат вброса – Трамп. Зеленский не хочет идти на уступки по донбасскому вопросу, а без этого «мирный процесс Трампа» невозможен. Лукашенко, по утверждению американского журналиста Саймона Шустера, приложил немало усилий для того, чтобы переговоры в Анкоридже состоялись. Лукашенко продолжает общение с американцами, и не без успеха. Показательно, что Трамп в 2026 году пригласил его к участию в Совете мира.

Таким образом, информационный удар по Лукашенко – это косвенный удар и по договорённостям в Анкоридже. Посыл понятен – Россия и Белоруссия усиливают эскалацию, Минск готов стать участником конфликта, ни о каком мире в таких условиях нельзя говорить. Для Зеленского крайне важно, чтобы Трамп не решил усилить давление на Киев, например, прекратить снабжать разведывательной информацией. И для этого он постоянно обвиняет Россию – якобы она не хочет мира, а теперь еще и Белоруссию – в подготовке к войне.

Не исключено также, что информационный вброс о подготовке Белоруссии к войне – часть более масштабной кампании европейских глобалистов. У них сейчас очень своеобразная ситуация. Конечно, глобалисты смогли одержать победу на парламентских выборах в Венгрии и отстранить от власти многолетнего премьера Виктора Орбана – и, вероятно, поверили в свои силы. На конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне звучали призывы «выкрутить руки» всем правым силам в мире.

Лукашенко европейские политики уже давно объявили диктатором. И работа по его свержению вряд ли останавливалась хоть на день с протестов 2020 года. Только теперь ударной силой может стать Украина. Из белорусских нацистов, которые служат в ВСУ, при участии украинского спецназа могут быть сформированы диверсионные отряды, в информационном поле будет нагнетание «белорусской угрозы», провокации на границе – все по шаблону. Разумеется, «проснется»: белорусская оппозиция с протестами – «Не допустим втягивания Белоруссии в войну!».

Авантюра? Конечно. Только если что-то пойдет не так, виноваты будут Украина и Зеленский, европейцы от своего участия в процессе отрекутся.

Сейчас европейским глобалистам нужно определиться со своим местом в новых политических реалиях, показать силу, а Зеленский не раз демонстрировал признаки безумия, поэтому данный сценарий вполне вероятен.