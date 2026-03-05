О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Российская сторона рассматривает договоренности, достигнутые с США в Анкоридже, как основу для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Москва исходит из того, что было предложено в Анкоридже, и считает эти предложения принятыми.
«Вот где точка отчета сейчас на этих переговорах с американской стороной», – подчеркнул Лавров на посольском «круглом столе».
Глава МИД также отметил, что Россия фиксирует попытки Киева и европейских стран изменить первоначальные договоренности. Как отметил Лавров, за прошедшие после Анкориджа семь месяцев украинцы и европейцы приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, переписать понимания Анкориджа, передает ТАСС.
Министр добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал принятие предложений, выдвинутых американским лидером Дональдом Трампом и его командой, несмотря на то, что для Москвы это стало серьезным компромиссом.
Ранее Лавров заявил, что Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, а «дух Анкориджа испаряется».
Лавров заявил о сохранении «пониманий Анкориджа» у Дональда Трампа.
Лавров отметил попытки Европы отравить «дух Анкориджа».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа».