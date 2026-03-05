Лавров назвал Анкоридж отправной точкой переговоров по Украине

Лавров назвал договоренности в Анкоридже точкой отсчёта переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Россия считает договоренности, заключенные с Соединенными Штатами в Анкоридже, отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва исходит из того, что было предложено в Анкоридже, и считает эти предложения принятыми.

«Вот где точка отчета сейчас на этих переговорах с американской стороной», – подчеркнул Лавров на посольском «круглом столе».

Глава МИД также отметил, что Россия фиксирует попытки Киева и европейских стран изменить первоначальные договоренности. Как отметил Лавров, за прошедшие после Анкориджа семь месяцев украинцы и европейцы приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, переписать понимания Анкориджа, передает ТАСС.

Министр добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал принятие предложений, выдвинутых американским лидером Дональдом Трампом и его командой, несмотря на то, что для Москвы это стало серьезным компромиссом.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, а «дух Анкориджа испаряется».

Лавров заявил о сохранении «пониманий Анкориджа» у Дональда Трампа.

Лавров отметил попытки Европы отравить «дух Анкориджа».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа».