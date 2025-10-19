Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что оружие растащили «мелкие воришки» по углам и схронам. Речь идет о вооружении, которое было украдено внутри страны.
Мирошник подчеркнул, что перепродажа иностранного вооружения происходит в гораздо больших масштабах и вне учета полиции, а контролирует эти процессы, по его словам, верхушка киевского режима совместно со спецслужбами западных стран.
«Эти полмиллиона относятся к категории «трошечки для себе» (немного для себя – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил дипломат.
Ранее Нацполиция Украины сообщила о почти полумиллионе украденных или утерянных единиц оружия с февраля 2022 года.
Между тем, страны ЕС обязались купить у США оружие для Украины на 422 млн долларов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже наводнило черные рынки и это приведет Европу к катастрофическим последствиям.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.