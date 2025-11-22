Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
МВД Украины внесло бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях, следует из базы украинского ведомства.
В базе данных МВД Украины появились сведения о розыске Тимура Миндича и Александра Цукермана. Миндич известен как бизнесмен, которого украинские СМИ называют «кошельком Владимира Зеленского», передает ТАСС.
На странице Миндича указана дата исчезновения – 20 ноября, а также перечислены статьи обвинения: легализация средств, полученных преступным путем, в крупных размерах, создание и руководство преступной организацией, вмешательство в деятельность госдеятеля.
Цукерман, являющийся главным финансистом Миндича, также фигурирует в розыске с аналогичной датой исчезновения. Ему вменяются те же обвинения, кроме вмешательства в деятельность госдеятеля. Оба обвиняются в тяжких нарушениях, связанных с коррупционным скандалом.
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что Тимур Миндич и Александр Цукерман будут объявлены в международный розыск.
Миндичу вместе с шестью фигурантами предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетической сфере.
Владимир Зеленский ввел против Миндича и Цукермана санкции на три года.
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его окружения приостановили по инициативе европейских дипломатов.