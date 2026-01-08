Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января

Tекст: Тимур Шайдуллин

Французская газета Le Monde заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января. В этот день проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

По данным издания, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и американское посольство, пишет ТАСС.

Газета отмечает, что представители Елисейского дворца опровергли визит Дмитриева во дворец. В материале отмечается, что на следующий день после заседания «коалиции» проходили обсуждения со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Le Monde предполагает, что Дмитриев мог быть принят в посольстве США, находящемся рядом с президентской резиденцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дмитриев предложил европейским странам раскрыть информацию о своих долях и доходах в оборонном секторе.

Спецпредставитель президента также заявил, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

Напомним, что лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.