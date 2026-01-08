Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января
Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева заметили 7 января на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже рядом с Елисейским дворцом и посольством США, когда там проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, пишет французская газета Le Monde.
Французская газета Le Monde заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января. В этот день проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.
По данным издания, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и американское посольство, пишет ТАСС.
Газета отмечает, что представители Елисейского дворца опровергли визит Дмитриева во дворец. В материале отмечается, что на следующий день после заседания «коалиции» проходили обсуждения со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Le Monde предполагает, что Дмитриев мог быть принят в посольстве США, находящемся рядом с президентской резиденцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дмитриев предложил европейским странам раскрыть информацию о своих долях и доходах в оборонном секторе.
Спецпредставитель президента также заявил, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.
Напомним, что лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.