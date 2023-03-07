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7 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

Украинцы проголосовали против отмены выходного дня 8 марта Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
В канун 8 Марта на Украине вновь обострилась дискуссия об отмене праздника и лишении его статуса выходного дня. Более того, депутаты подают соответствующие законопроекты в Раду. Однако украинцы по-прежнему выступают против такой инициативы и поздравляют женщин по старинке. Почему националисты не в силах искоренить эту традицию?  Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

Способность Украины производить зерно стремительно уменьшается Сергей Мальгавко/ТАСС
«Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную. Иначе говоря, житница Европы, которой до последнего времени действительно была Украина, больше не может производить зерно. Виноваты в этом не только резко выросшие цены на удобрения, но в целом вся антироссийская политика киевского режима. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Глобальные удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...

Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
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Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

    Украинцы проголосовали против отмены выходного дня 8 марта
    		  
    7 марта 2023, 12:00
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В канун 8 Марта на Украине вновь обострилась дискуссия об отмене праздника и лишении его статуса выходного дня. Более того, депутаты подают соответствующие законопроекты в Раду. Однако украинцы по-прежнему выступают против такой инициативы и поздравляют женщин по старинке. Почему националисты не в силах искоренить эту традицию?

    В преддверии Международного женского дня на украинском портале «Дія» (аналог «Госуслуг») разместили опрос об отмене выходного в этот день. В нем приняли участие более 2,1 млн граждан, из которых 1,3 млн (62%) проголосовали за то, чтобы сохранить 8 марта выходным. Эти данные подтверждаются и рядом социологических опросов, поэтому политикам пришлось учесть настроения граждан, добавили в министерстве культуры страны.

    Напомним, еще в ноябре 2017 года тогдашний глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович предлагал переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин и отменить выходной в этот день, а также перенести выходной день с 9 мая на 8 мая.

    Год спустя Вятрович сказал, что законопроект об отмене выходного статуса для 8 марта не был одобрен кабинетом министров. Тормозило прохождение проекта, по его словам, Минкультуры. «Если мы увидим, что эти усилия бессмысленны, мы будем работать таким образом, чтобы этот законопроект был зарегистрирован как депутатский и попал в зал», – сказал он.

    В феврале текущего года группа депутатов внесла в Раду новый законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Вместо 8 Марта авторы инициативы предлагают учредить новый государственный праздник – День украинской женщины. Приурочить его хотят ко дню рождения поэтессы Леси Украинки (Лариса Петровна Косач-Квитка) 25 февраля.

    Кроме того, как отмечает ТАСС, выходным днем предлагается сделать 9 марта – день рождения поэта Тараса Шевченко. Вместо Дня Победы 9 мая предлагается отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но не делать его выходным. При этом вводится праздник День матери, намеченный на второе воскресенье мая.

     

    Как пишет издание Украина.ру, борьба с 8 Марта для украинских националистов является важным идеологическим маркером. Каждый год с приближением весны на Украине требуют запретить этот праздник, который считается одновременно и коммунистическим, и советским, и российским.

    Увязать «женский день» с Лесей Украинкой – тоже сомнительная идея. Сама Украинка – известная поэтесса, драматург и переводчик, которая придерживалась социалистических взглядов и увлекалась «красными идеями». Кроме того, Украинка считается одним из переводчиков трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса. А это, мягко говоря, противоречит тренду декоммунизации в стране и вряд ли нашло бы поддержку со стороны самой поэтессы.

    С другой стороны, в Раде намерены рассмотреть альтернативный вариант законопроекта. В нем запланировано переименование праздника в «Международный день защиты прав женщин». Как отметила депутат Рады Марина Бардина, в рамках опроса она голосовала за то, чтобы 8 марта было рабочим днем. «Думаю, что со временем так оно и произойдет», – добавила депутат.

    «Граждане Украины не хотят избавляться от празднования 8 Марта, поскольку для них этот день давно лишен идеологического значения. Желание провести столь важный вечер в кругу близких женщин – это нормально и вызвано потребностью людей ощутить хоть какую-то стабильность», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «Однако властям Украины не впервой пропускать мимо ушей мнение собственных жителей. Напомню, что в стране пытались в том или ином виде запретить русский язык, хотя для большинства населения он является родным. Вот и сегодня власти пытаются пойти против воли народа. Борьба с 8 Марта – желание уничтожить на Украине последние связи государства с допереворотным состоянием», – подчеркивает парламентарий.

    «Сейчас власти Украины привносят политику туда, где ее нет. Об этом говорит желание националистов переставить праздник на 25 февраля – день рождения поэтессы Леси Украинки. Напомню, эта девушка являлась сторонницей левых взглядов, была социалисткой и симпатизировала коммунистам. Как же это вяжется с политикой декоммунизации? Тем не менее правительство Украины ищет очередной повод дистанцироваться от всего, что связывает народы обеих стран», – уточняет собеседник.

    «Граждане Украины в большинстве своем являются носителями советского мировоззрения. Таким образом, праздник 8 Марта – это часть привычного образа жизни. Идеологический подтекст давно остался в прошлом. Сегодня праздник знаменует собой любование пришедшей весной и желание поздравить любимых женщин», – отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    «На мой взгляд, готовность украинских националистов отобрать у женщин 8 Марта связана не только с потребностью в дистанцировании от России. Имеет место и некоторый уклон в сторону западных ценностей. Ведь наш праздник всегда подчеркивал не только силу женщины, но и ее красоту, нежность и женственность. Для современных Парижа, Брюсселя, Берлина и Вашингтона это неприемлемо», – считает эксперт.

    По ее словам, на Западе в рамках политики феминизма повсюду выставлены «иконы», которых можно представить в качестве образца якобы сильных и успешных женщин.

    Власти Украины хотят видеть такой «моделью» Лесю Украинку. «Но выступающие с подобной инициативой ничего о ней не знают.

    Мы говорим о женщине, которая не противопоставляла себя русской культуре. Действительно, она взяла псевдоним Украинка, однако главной целью ее жизни была борьба за социальную справедливость», – акцентирует собеседница.

    «Тем не менее украинские националисты пытаются выставить данный факт из ее биографии в выгодном для режима свете. Видимо, авторы этих идей не читали книг и писем Леси Украинки, не знакомы с ее идеями. Это делает возможным успешное применение правительством дурацких штампов, которые отдаляют наши страны все дальше и дальше друг от друга. Но едва ли у них что-то получится в долгосрочной перспективе», – резюмирует Шеслер.

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