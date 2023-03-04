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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Русские классики живописи повергли Запад в психоз

При жизни Архип Куинджи не подозревал, что станет «украинцем» Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Музей Metropolitan в Нью-Йорке так и не смог объяснить, почему трех великих русских художников теперь считает «украинскими». Айвазовский, Репин и Куинджи родились на территории Российской империи. Подобные явления происходят и в других точках мира: на этой неделе музей Амстердама назвал «великим украинцем» супрематиста Казимира Малевича. В чем причины культурной дерусификации и как к этому относиться? Подробности...
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Воровство энергетиков лишило Африку электричества

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Xinhua/Global Look Press
Одна из самых богатых и влиятельных стран Африки – ЮАР – погружается в хаос. Страна почти лишилась главного ресурса, который определяет всю жизнь современной цивилизации, – электричества. Это уже имеет огромные бытовые последствия, но будет иметь еще большие политические. Как же столь крупное государство дошло до такого? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как мы будем прощаться с болонкой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Русские классики живописи повергли Запад в психоз

    На Западе затруднились объяснить причины дерусификации русских классиков живописи
    При жизни Архип Куинджи не подозревал, что станет «украинцем»
    		  
    4 марта 2023, 18:18
    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
    Текст: Андрей Резчиков

    Музей Metropolitan в Нью-Йорке так и не смог объяснить, почему трех великих русских художников теперь считает «украинскими». Айвазовский, Репин и Куинджи родились на территории Российской империи. Подобные явления происходят и в других точках мира: на этой неделе музей Амстердама назвал «великим украинцем» супрематиста Казимира Малевича. В чем причины культурной дерусификации и как к этому относиться?

    Нью-йоркский музей Metropolitan так и не смог объяснить причины замены национальной принадлежности русских классиков живописи. В частности, музейщики не комментируют признание «украинцем» художника Архипа Куинджи (1842–1910). Куинджи – грек по национальности – родился и умер в Российской империи. РИА «Новости» несколько недель безрезультатно направляло запросы в пресс-службу музея с просьбой разъяснить ситуацию. Табличка рядом с картиной «Красный закат» подписана «Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841 году, умер в Петербурге в 1910-м».

    Одна из сотрудниц музея на условиях анонимности рассказала, что решение было принято в связи с конфликтом на Украине. По ее словам, она сама удивилась информации о том, что Куинджи «перевели в украинцы». В свою очередь сотрудник центрального бюро информации музея сказал, что причина заключается в городе, где родился художник, то есть он был родом из Мариуполя, а город был частью Украины. На поправку корреспондента о том, что Мариупольский уезд в то время был в составе Российской империи, а не Украины, музейный работник сообщила, что не знает, «в чем тогда дело».

    Кампания по дерусификации русских классиков живописи подогревается украинскими пользователями Сети. В начале года в аккаунте (посвящен украинскому искусству) в Twitter (заблокирован в РФ) был размещен тред о том, почему Куинджи следует считать «украинским художником». Ветка набрала почти 1,5 тыс. лайков. «Все его знаменитые пейзажи были об Украине, Днепре и степях», – говорится в одном из твитов. В нем же упомянут «Красный закат», на котором изображен пылающий заход солнца над Днепром.

    Этот же музей на своем сайте изменял подписи к картинам художников Ивана Айвазовского (1817-1900) и Ильи Репина (1844-1930). Причем национальность Айвазовского меняли дважды – сначала с русского на «украинца», а затем на «армянина».

    Теперь в аннотации говорится, что Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) родился в Российской империи «в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря». Аналогичные изменения произошли с описанием к работе Айвазовского «Корабль в лунном свете». После 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, Украина пытались объявить Айвазовского своим, но эти попытки были безуспешными и многие музеи в то время продолжали считать Айвазовского русским. Тем не менее Национальная галерея Армении называет его «армянином», а Государственная Третьяковская галерея в Москве – русским.

    Все три художника – Айвазовский, Куинджи и Репин – активно работали в XIX веке. В зависимости от места экспозиции их называют либо русскими, либо украинцами, учитывая перемещения в течение карьеры и изменение границ обеих стран. «Metropolitan постоянно исследует и изучает объекты в своей коллекции, чтобы определить наиболее подходящий и точный способ их каталогизации и представления, – сказал сайту ARTnews представитель музея. – Каталог работ был обновлен после исследований, проведенных в сотрудничестве с учеными в этой области».

    Что касается Репина, то изменились подписи к его картинам «Пастух со стадом овец», «Портрет мальчика» и другим. В аннотациях говорится, что живописец родился в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи. Ранее в краткой биографии художника его называли русским.

    Подобными переименованиями занимались и другие музеи. Лондонская National Gallery теперь сообщает, что «Репин был ведущим художником русского реалистического движения в конце XIX века. Он родился на Украине и начинал как иконописец». Спустя два месяца после начала российской спецоперации галерея изменила название картины французского импрессиониста Эдгара Дега с «Русские танцовщицы» на «Украинских танцовщиц». Местная пресса писала, что это произошло по просьбе проживающих в Великобритании украинских пользователей Instagram* (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta*).

    В 1899 году Дега создал целую серию композиций из 18 работ, посвященных русским танцовщицам. Находящаяся в нью-йоркском «Метрополитене» «Русская танцовщица» была переименована в этом году в «Танцовщицу в украинском наряде».

    На днях художественный музей Амстердама Stedelijk у себя на сайте назвал русского художника Казимира Малевича (1879-1935) – ведущую фигуру в супрематическом движении – «великим украинцем». Вывод был сделан на основе того факта, что Малевич родился в Киеве. При этом в биографии не говорится о том, что Киев в 1879 году входил в состав Российской Империи.

    «То, что делают Metropolitan и другие музеи, – абсолютный нонсенс.

    Это все равно что называть итальянцами древнеримских авторов, скульпторов и прочих творцов лишь по той причине, что центральная часть Древнего Рима располагалась на территории современной Италии.

    Куинджи русскоязычный грек. Он родился на территории Мариупольского уезда Российской империи», – отмечает первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия»).

    Замена национальной принадлежности российских классиков происходит в угоду определенным политическим силам, уверен депутат. «Это некий психоз. Но музейщиков даже трудно винить в этом с учетом высокого уровня антироссийской пропаганды. Они жертвы медийных технологий. Сейчас убедить человека можно практически в чем угодно», – подчеркивает собеседник.

    Шолохов напомнил, что российское профессиональное сообщество уже высказалось по поводу происходящего, пояснив его бессмысленность и указав на отсутствие какой-либо научности в замене национальной принадлежности российских классиков. «Формально можно даже возбудить уголовное дело, но это не имеет никакого смысла, будет лишь лить воду на мельницу тех, кто этим занимается – любая скандальная дискуссия повышает интерес к вопросу и из огромного объема информации вынести объективное мнение будет совершенно невозможно», – убежден депутат.

    «Я призываю западных и украинских деятелей быть последовательными. Почему композитор Сергей Прокофьев остается у них русским композитором, хотя он родился в том же Донбассе (Сонцовка, Екатеринославская губерния Российской империи), недалеко от места рождения Куинджи. Почему Куинджи вдруг стал «украинцем», хотя никогда не подозревал об этом в своей жизни? Надо идти еще дальше – сейчас в кинотеатрах идет премьера фильма «Голда» о Голде Меир. Ее почему-то называют израильским политиком. Но надо быть последовательным – она же родилась в Киеве, ее нужно называть «украинским» политиком», – говорит донецкий политолог Владимир Корнилов. 

    Ранее на Украине даже говорили о том, что писатель Антон Чехов – «украинец», напоминает эксперт. «Однако сейчас улица Чехова в Киеве переименована. Они объявляют «украинцами»  всех подряд, но тут же в рамках дерусификации преследуют этих писателей, поэтов, творческих деятелей, я уже не говорю о политиках и военных, как русских», – посетовал эксперт. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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