Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Шестиклассник угрожал ножом детям и учителям в школе в Чебоксарах
Ученик шестого класса в Чебоксарах угрожал ножом детям и взрослым
В чебоксарской школе №63 шестиклассник угрожал ученикам и взрослым ножом, взятым из школьной столовой, прокуратура Чувашии начала проверку.
Согласно предварительным данным, ученик шестого класса взял из столовой нож для нарезки хлеба и угрожал им другим учащимся и сотрудникам школы, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Чувашии.
Подростка удалось обезвредить охраннику учебного заведения. На место происшествия прибыли правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств. По имеющейся информации, ученик стоит на внутришкольном учете.
В Омске полицейские обнаружили сбежавшего из спецучилища в Омске несовершеннолетнего в трамвае с ножом.
До этого в конце октября в Омской области несовершеннолетний напал на женщину-таксиста, нанес ей несколько ударов ножом и угнал автомобиль.