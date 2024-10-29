Подросток в Омской области изрезал женщину-таксиста ножом и угнал машину

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в поселке Марьяновка с 26 на 27 октября, пассажир такси, 15-летний подросток, внезапно напал на 38-летнюю женщину-таксиста, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Он нанес ей ножом многочисленные колото-резаные раны. Потерпевшая успела выбежать из автомобиля и добраться до ближайшего дома, где ей оказали помощь и вызвали скорую.

Подросток сел за руль Renault Fluence и скрылся с места преступления. Через несколько часов сотрудники полиции задержали его на дороге неподалеку от села Спартак Марьяновского района.

Подросток состоит на профучете в полиции с 2023 года и имеет прежние приводы за кражу и угон.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и угоне транспортного средства.

В Бурятии в июне группа подростков избила 15-летнюю девушку, и инцидент сняли на видео, после чего возбудили уголовное дело. В Екатеринбурге в августе толпа подростков избила 14-летнего мальчика. В октябре в Дербенте группа школьников избила девятиклассника.