Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
С начала суток на подлете к Москве ликвидировали более 70 беспилотников
С начала суток на подлете к Москве сбили 75 дронов ВСУ
Силы ПВО сбили 75 беспилотников, летевших на Москву, с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.
«ПВО Минобороны сбили ещё 20 беспилотников», – написал он, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
До этого Собянин сообщал о ликвидации силами ПВО летевших в сторону столицы 20 дронов, 12 БПЛА и 23 беспилотников ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более десяти летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города. Вечером понедельника в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты. Силы ПВО уничтожили более 95 летевших на Москву дронов с вечера понедельника.