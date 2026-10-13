Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.7 комментариев
Площадь пожара в выселенном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров
В столице площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.
Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве достигла 300 квадратных метров, сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее в ГУ МЧС по городу заявили, что спасатели получили информацию о возгорании в доме № 17, корпус 3, на Кронштадтском бульваре. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.
В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве. В том же месяце ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара в столице. В марте спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Москве.