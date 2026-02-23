Боец рассказал о спокойствии и стойкости военных в зоне СВО

Боец Хмурый рассказал о спокойствии и стойкости военных в зоне СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские военные сохраняют выдержку даже в условиях постоянной опасности в зоне спецоперации, передает «Вести». Старший наводчик с позывным Хмурый рассказал журналистам, что большинство бойцов – опытные и высокомотивированные люди, для которых эта работа стала привычной, несмотря на ее сложность и опасности.

«Артиллерийские «дуэли» идут круглосуточно. Был момент, что работали: выход наш, выход оттуда. Мы им, они нам. Пинг-понг. <…> Цель поражена», – поделился Хмурый.

Боец подчеркнул, что участие в спецоперации стало для многих из них осознанным выбором. По его словам, мотивацией служит не только долг перед страной, но и забота о семьях, а также желание доказать свою верность родной земле.

Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход 150 бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой СВО.



