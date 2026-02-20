Захарова посоветовала Европе научиться манерам для переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине, передают «Вести».

По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе. Кроме того, европейским странам следует обучиться манерам.

Дипломат напомнила, что доверие было утрачено после того, как в 2022 году европейские лидеры признались в нежелании выполнять минские соглашения. Захарова считает, что таким образом они сами лишили себя места за столом переговоров.

«Возвращение их за стол переговоров зависит от того, насколько они умеют вести себя за этим столом», – заявила официальный представитель МИД. Она подчеркнула, что это требует восстановления доверия и «самообучения манерам».

Захарова пояснила, что под манерами подразумеваются не внешние проявления и «самоназвание» себя исключительными. По ее мнению, это прежде всего следование нормам, правилам и законам. Именно это формирует то, что называется репутацией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

Также Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

Глава МИД России подчеркнул, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.