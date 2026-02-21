Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Пожар в жилом доме в центре Москвы потушен
Ранее в центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. Пожарные зафиксировали возгорание в трех квартирах и деревянных перекрытиях. Спасатели эвакуировали 25 человек.