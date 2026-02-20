Сийярто объяснил блокировку Венгрией кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия приняла решение заблокировать выделение Украине 90 млрд евро из средств Евросоюза. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто во время видеообращения, показанного на телеканале М1, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт отказывается одобрять предоставление военного кредита Украине до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

«Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, Украина не будет иметь доступа к военному кредиту в размере 90 млрд евро», – подчеркнул Сийярто.

Венгерские власти неоднократно выражали обеспокоенность ограничениями на транзит энергоносителей, считая их угрозой национальной энергетической безопасности.

Ранее газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

СМИ также отмечали, что для обеспечения такой суммы Брюссель вынужден занимать деньги на внешних рынках. Напомним, ранее депутаты Европарламента поддержали выделение Украине кредита, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.



