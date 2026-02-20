Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: сроки посева, благоприятные дни и лунный календарь

Tекст: Ольга Никитина

Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: актуальные сроки посева

Баклажаны выращивают только через рассаду – из-за длительного периода вегетации прямой посев в грунт в большинстве регионов России не дает результата. От момента посева до высадки на постоянное место проходит в среднем 60–75 дней, плюс около 10 дней на прорастание семян.

Сроки посева напрямую зависят от климата:

Южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область) – здесь основной посев прошел в конце января – начале февраля, но посеять можно еще до начала марта, если использовать ранние сорта.

(Краснодарский край, Ростовская область) – здесь основной посев прошел в конце января – начале февраля, но посеять можно еще до начала марта, если использовать ранние сорта. Средняя полоса (Подмосковье, Центральный регион) – оптимальный срок как раз наступает: конец февраля – середина марта. Сейчас самое время готовить семена.

(Подмосковье, Центральный регион) – оптимальный срок как раз наступает: конец февраля – середина марта. Сейчас самое время готовить семена. Северные регионы (Ленинградская область, Урал, Сибирь) – торопиться не стоит, здесь сеют в марте, вплоть до конца месяца.

Для теплиц посев проводят на одну–две недели раньше, чем для открытого грунта. Важно понимать: передерживать рассаду дома тоже вредно – переросшие растения хуже приживаются.

Благоприятные дни для посева баклажанов в 2026 году по лунному календарю

Многие огородники сверяются с фазами Луны, выбирая лучшие даты для посева. Считается, что баклажаны, как культура, дающая плоды над землей, лучше всего сеять на растущую Луну.

В 2026 году после 20 февраля остаются следующие благоприятные даты:

Февраль: 26, 27

Март: 5, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31

Важно помнить: лунный календарь – это ориентир, а не строгое правило. Если благоприятный день выпадает, а вы не успеваете – ничего страшного. Гораздо важнее обеспечить рассаде нужную температуру, свет и влажность. В пасмурные дни без солнца даже самые «правильные» по календарю посевы могут взойти хуже.

Как рассчитать сроки посева баклажанов самостоятельно

Этот простой расчет поможет не ошибиться со сроками в любом регионе и для любого сорта.

Формула простая: от предполагаемой даты высадки рассады в грунт или теплицу нужно отнять возраст рассады (60–75 дней) и прибавить время на прорастание семян (5–10 дней).

Пример расчета для средней полосы:

Высадка в грунт планируется 1 июня.

Отнимаем 70 дней на рост рассады – получаем 23 марта.

Отнимаем еще семь дней на всходы – получаем 16 марта.

Значит, сеять баклажаны для этого региона нужно примерно 16 марта. Если высадка в теплицу планируется раньше, например 10 мая, то посев сдвигается на конец февраля – начало марта.

Как выбрать сорт баклажанов: ранние, средние и поздние

Сроки посева напрямую зависят от того, какой сорт вы выбрали. На упаковке всегда указан период от всходов до технической спелости. Исходя из этого, сорта делят на три группы:

Ранние (90–110 дней) – идеальны для северных регионов и открытого грунта. Успевают созреть даже в прохладное лето. Примеры: «Алексеевский», «Робин Гуд», «Фиолетовое чудо».

(90–110 дней) – идеальны для северных регионов и открытого грунта. Успевают созреть даже в прохладное лето. Примеры: «Алексеевский», «Робин Гуд», «Фиолетовое чудо». Среднеспелые (115–130 дней) – подходят для средней полосы и теплиц. Дают более крупные плоды. Примеры: «Алмаз», «Багира», «Черный красавец».

(115–130 дней) – подходят для средней полосы и теплиц. Дают более крупные плоды. Примеры: «Алмаз», «Багира», «Черный красавец». Поздние (до 140–150 дней) – только для юга или отапливаемых теплиц. В средней полосе без укрытия они просто не успеют вызреть до холодов.

Для северных регионов выбор очевиден: только ранние сорта. В теплице можно позволить себе и среднеспелые.

Подготовка семян баклажанов перед посадкой: пошаговая схема

Семена баклажанов всходят долго и туго, поэтому подготовка – обязательный этап. Пропустив его, можно ждать всходов до трех недель.

Шаг 1. Выбраковка

Залейте семена солевым раствором (10 г соли на 250 мл воды). Через пять–семь минут уберите всплывшие – они пустые и не взойдут. Осевшие на дно промойте чистой водой.

Шаг 2. Обеззараживание

Замочите семена в слабом растворе марганцовки (1%) на 15–20 минут. Затем промойте. Вместо марганцовки можно использовать двухпроцентный раствор перекиси водорода, выдержав семена пять–семь минут.

Шаг 3. Проращивание

Положите семена на влажную марлю или ватные диски, накройте сверху и уберите в теплое место (+25…+28 °С). Следите, чтобы ткань не пересыхала. Через пять–семь дней семена должны проклюнуться. Сажать лучше уже проклюнувшиеся семена – это ускорит появление всходов.

Шаг 4. Закаливание (по желанию)

Для повышения устойчивости к холоду можно чередовать температуру: 12 часов держать семена в холодильнике (+1…+2 °С), затем 12 часов в тепле. Повторить три–четыре раза. Процедура стрессовая, но закаленная рассада легче переносит перепады температур.

Как правильно посеять баклажаны на рассаду

Баклажаны не любят пикировку, поэтому лучше сразу сажать их в отдельные емкости – торфяные горшочки, пластиковые стаканы объемом не менее 200–300 мл или специальные кассеты.

Технология посева:

На дне емкости обязательно сделайте дренажные отверстия, насыпьте слой керамзита или песка. Заполните грунтом (рыхлый, питательный, нейтральной кислотности), пролейте теплой водой. Сделайте лунку глубиной 0,5–1 см. Если семена пророщенные, достаточно глубины 0,5 см. Обычные сеют на 1 см. Положите в каждый стакан по два семени – на случай, если одно не взойдет. Присыпьте грунтом, слегка уплотните, опрыскайте из пульверизатора. Накройте пленкой или стеклом до появления всходов.

Уход за рассадой баклажанов после всходов

Первые пять–семь дней – самые ответственные. Как только появятся петельки всходов, снимите пленку и переставьте рассаду на самый светлый подоконник. Если света мало, обязательно досвечивайте фитолампами, иначе рассада вытянется.

Температурный режим:

До всходов: +25…+28 °С.

Первую неделю после всходов: днем +18…+20 °С, ночью +14…+16 °С (чтобы корни росли, а не тянулись стебли).

Затем снова повышают: +23…+26 °С в солнечные дни, +18…+20 °С в пасмурные.

Полив:

Только теплой отстоянной водой.

Поливать под корень, не заливая листья.

Почва должна быть влажной, но не мокрой. Перелив губителен – черная ножка уничтожит рассаду за день.

Подкормка:

Если грунт был питательным, можно обойтись без подкормок до высадки. Если рассада слабая, через 10–14 дней после всходов полейте раствором нитроаммофоски (один спичечный коробок на 10 л воды).

Когда высаживать рассаду баклажанов в грунт и теплицу в 2026 году

К моменту высадки рассада должна иметь шесть–восемь настоящих листьев, высоту 20–25 см и крепкий стебель. Возраст – 60–75 дней.

Сроки высадки по регионам:

Юг России: в открытый грунт – конец апреля–начало мая; в теплицу – начало апреля.

в открытый грунт – конец апреля–начало мая; в теплицу – начало апреля. Средняя полоса : в теплицу – 10–20 мая; в открытый грунт – 25 мая–5 июня (под укрытие на ночь).

: в теплицу – 10–20 мая; в открытый грунт – 25 мая–5 июня (под укрытие на ночь). Северные регионы: в теплицу – конец мая–начало июня; в открытый грунт – только в самые теплые годы и под хорошее укрытие, обычно 10–15 июня.

Условия готовности почвы:

Почва на глубине посадки должна прогреться минимум до +14 °С. Температура воздуха стабильно держаться выше +20 °С днем. Угроза возвратных заморозков должна миновать.

Где лучше сажать баклажаны: место, почва и соседи

Баклажаны – большие любители солнца и тепла. Место для них выбирайте самое светлое, защищенное от ветра.

Правила выбора места:

Участок должен освещаться солнцем весь день – даже легкое затенение снизит урожай. Не сажайте баклажаны в низинах, где застаивается холодный воздух и вода. Почва – легкая, рыхлая, плодородная. Лучше всего супесчаная или суглинистая с высоким содержанием органики.

Севооборот:

Нельзя сажать баклажаны после пасленовых (картофеля, томатов, перца, физалиса) – у них общие болезни и вредители. Лучшие предшественники: огурцы, капуста, бобовые, лук, морковь.

Главное: когда сеять баклажаны в 2026 году – кратко

Основной период посева для большинства регионов России – конец февраля–март 2026 года.

Сажать баклажаны на рассаду нужно за 60–75 дней до высадки в грунт.

Ближайшие благоприятные дни по лунному календарю: 26–27 февраля, а также даты в марте (5, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31).

На юге сеют раньше (конец января – февраль), в северных регионах позже (весь март).

Семена обязательно готовить: калибровать, обеззараживать, проращивать.

Рассаде нужны свет, тепло, аккуратный полив и отсутствие сквозняков.