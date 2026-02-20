Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.4 комментария
Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: сроки посева, благоприятные дни и лунный календарь
Баклажаны – культура с характером. Они не прощают ошибок со сроками, требуют тепла и внимания, но при правильном подходе радуют отличным урожаем. Главный вопрос для огородника – когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году, чтобы успеть получить плоды до холодов. Ответ зависит от региона, сорта и условий выращивания. Сегодня, 20 февраля, еще не поздно заняться посевом – для большинства регионов это самый разгар сезона. ВЗГЛЯД публикует подробные сроки, лунный календарь и пошаговую инструкцию по выращиванию крепкой рассады.
Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: актуальные сроки посева
Баклажаны выращивают только через рассаду – из-за длительного периода вегетации прямой посев в грунт в большинстве регионов России не дает результата. От момента посева до высадки на постоянное место проходит в среднем 60–75 дней, плюс около 10 дней на прорастание семян.
Сроки посева напрямую зависят от климата:
- Южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область) – здесь основной посев прошел в конце января – начале февраля, но посеять можно еще до начала марта, если использовать ранние сорта.
- Средняя полоса (Подмосковье, Центральный регион) – оптимальный срок как раз наступает: конец февраля – середина марта. Сейчас самое время готовить семена.
- Северные регионы (Ленинградская область, Урал, Сибирь) – торопиться не стоит, здесь сеют в марте, вплоть до конца месяца.
Для теплиц посев проводят на одну–две недели раньше, чем для открытого грунта. Важно понимать: передерживать рассаду дома тоже вредно – переросшие растения хуже приживаются.
Благоприятные дни для посева баклажанов в 2026 году по лунному календарю
Многие огородники сверяются с фазами Луны, выбирая лучшие даты для посева. Считается, что баклажаны, как культура, дающая плоды над землей, лучше всего сеять на растущую Луну.
В 2026 году после 20 февраля остаются следующие благоприятные даты:
- Февраль: 26, 27
- Март: 5, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31
Важно помнить: лунный календарь – это ориентир, а не строгое правило. Если благоприятный день выпадает, а вы не успеваете – ничего страшного. Гораздо важнее обеспечить рассаде нужную температуру, свет и влажность. В пасмурные дни без солнца даже самые «правильные» по календарю посевы могут взойти хуже.
Как рассчитать сроки посева баклажанов самостоятельно
Этот простой расчет поможет не ошибиться со сроками в любом регионе и для любого сорта.
Формула простая: от предполагаемой даты высадки рассады в грунт или теплицу нужно отнять возраст рассады (60–75 дней) и прибавить время на прорастание семян (5–10 дней).
Пример расчета для средней полосы:
- Высадка в грунт планируется 1 июня.
- Отнимаем 70 дней на рост рассады – получаем 23 марта.
- Отнимаем еще семь дней на всходы – получаем 16 марта.
Значит, сеять баклажаны для этого региона нужно примерно 16 марта. Если высадка в теплицу планируется раньше, например 10 мая, то посев сдвигается на конец февраля – начало марта.
Как выбрать сорт баклажанов: ранние, средние и поздние
Сроки посева напрямую зависят от того, какой сорт вы выбрали. На упаковке всегда указан период от всходов до технической спелости. Исходя из этого, сорта делят на три группы:
- Ранние (90–110 дней) – идеальны для северных регионов и открытого грунта. Успевают созреть даже в прохладное лето. Примеры: «Алексеевский», «Робин Гуд», «Фиолетовое чудо».
- Среднеспелые (115–130 дней) – подходят для средней полосы и теплиц. Дают более крупные плоды. Примеры: «Алмаз», «Багира», «Черный красавец».
- Поздние (до 140–150 дней) – только для юга или отапливаемых теплиц. В средней полосе без укрытия они просто не успеют вызреть до холодов.
Для северных регионов выбор очевиден: только ранние сорта. В теплице можно позволить себе и среднеспелые.
Подготовка семян баклажанов перед посадкой: пошаговая схема
Семена баклажанов всходят долго и туго, поэтому подготовка – обязательный этап. Пропустив его, можно ждать всходов до трех недель.
Шаг 1. Выбраковка
Залейте семена солевым раствором (10 г соли на 250 мл воды). Через пять–семь минут уберите всплывшие – они пустые и не взойдут. Осевшие на дно промойте чистой водой.
Шаг 2. Обеззараживание
Замочите семена в слабом растворе марганцовки (1%) на 15–20 минут. Затем промойте. Вместо марганцовки можно использовать двухпроцентный раствор перекиси водорода, выдержав семена пять–семь минут.
Шаг 3. Проращивание
Положите семена на влажную марлю или ватные диски, накройте сверху и уберите в теплое место (+25…+28 °С). Следите, чтобы ткань не пересыхала. Через пять–семь дней семена должны проклюнуться. Сажать лучше уже проклюнувшиеся семена – это ускорит появление всходов.
Шаг 4. Закаливание (по желанию)
Для повышения устойчивости к холоду можно чередовать температуру: 12 часов держать семена в холодильнике (+1…+2 °С), затем 12 часов в тепле. Повторить три–четыре раза. Процедура стрессовая, но закаленная рассада легче переносит перепады температур.
Как правильно посеять баклажаны на рассаду
Баклажаны не любят пикировку, поэтому лучше сразу сажать их в отдельные емкости – торфяные горшочки, пластиковые стаканы объемом не менее 200–300 мл или специальные кассеты.
Технология посева:
- На дне емкости обязательно сделайте дренажные отверстия, насыпьте слой керамзита или песка.
- Заполните грунтом (рыхлый, питательный, нейтральной кислотности), пролейте теплой водой.
- Сделайте лунку глубиной 0,5–1 см. Если семена пророщенные, достаточно глубины 0,5 см. Обычные сеют на 1 см.
- Положите в каждый стакан по два семени – на случай, если одно не взойдет.
- Присыпьте грунтом, слегка уплотните, опрыскайте из пульверизатора.
- Накройте пленкой или стеклом до появления всходов.
Уход за рассадой баклажанов после всходов
Первые пять–семь дней – самые ответственные. Как только появятся петельки всходов, снимите пленку и переставьте рассаду на самый светлый подоконник. Если света мало, обязательно досвечивайте фитолампами, иначе рассада вытянется.
Температурный режим:
До всходов: +25…+28 °С.
Первую неделю после всходов: днем +18…+20 °С, ночью +14…+16 °С (чтобы корни росли, а не тянулись стебли).
Затем снова повышают: +23…+26 °С в солнечные дни, +18…+20 °С в пасмурные.
Полив:
Только теплой отстоянной водой.
Поливать под корень, не заливая листья.
Почва должна быть влажной, но не мокрой. Перелив губителен – черная ножка уничтожит рассаду за день.
Подкормка:
Если грунт был питательным, можно обойтись без подкормок до высадки. Если рассада слабая, через 10–14 дней после всходов полейте раствором нитроаммофоски (один спичечный коробок на 10 л воды).
Когда высаживать рассаду баклажанов в грунт и теплицу в 2026 году
К моменту высадки рассада должна иметь шесть–восемь настоящих листьев, высоту 20–25 см и крепкий стебель. Возраст – 60–75 дней.
Сроки высадки по регионам:
- Юг России: в открытый грунт – конец апреля–начало мая; в теплицу – начало апреля.
- Средняя полоса: в теплицу – 10–20 мая; в открытый грунт – 25 мая–5 июня (под укрытие на ночь).
- Северные регионы: в теплицу – конец мая–начало июня; в открытый грунт – только в самые теплые годы и под хорошее укрытие, обычно 10–15 июня.
Условия готовности почвы:
Почва на глубине посадки должна прогреться минимум до +14 °С. Температура воздуха стабильно держаться выше +20 °С днем. Угроза возвратных заморозков должна миновать.
Где лучше сажать баклажаны: место, почва и соседи
Баклажаны – большие любители солнца и тепла. Место для них выбирайте самое светлое, защищенное от ветра.
Правила выбора места:
Участок должен освещаться солнцем весь день – даже легкое затенение снизит урожай. Не сажайте баклажаны в низинах, где застаивается холодный воздух и вода. Почва – легкая, рыхлая, плодородная. Лучше всего супесчаная или суглинистая с высоким содержанием органики.
Севооборот:
Нельзя сажать баклажаны после пасленовых (картофеля, томатов, перца, физалиса) – у них общие болезни и вредители. Лучшие предшественники: огурцы, капуста, бобовые, лук, морковь.
Главное: когда сеять баклажаны в 2026 году – кратко
- Основной период посева для большинства регионов России – конец февраля–март 2026 года.
- Сажать баклажаны на рассаду нужно за 60–75 дней до высадки в грунт.
- Ближайшие благоприятные дни по лунному календарю: 26–27 февраля, а также даты в марте (5, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31).
- На юге сеют раньше (конец января – февраль), в северных регионах позже (весь март).
- Семена обязательно готовить: калибровать, обеззараживать, проращивать.
- Рассаде нужны свет, тепло, аккуратный полив и отсутствие сквозняков.
- При расчете сроков всегда отталкивайтесь от своего региона и прогноза погоды, а не только от календаря.