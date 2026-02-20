Замглавы МИД Любинский заявил о деградации политиков Австрии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Политический класс Австрии переживает деградацию, а страна утратила существенную часть своей самостоятельности. Об этом на презентации переиздания книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии» заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. Он отметил: «На нынешний момент моя оценка – это деградация политического класса Австрийской Республики».

Любинский пояснил, что нынешняя структура власти и коалиционное правительство в Австрии привели к снижению суверенитета страны. По его словам, Австрия была интересна России как нейтральное государство, которое раньше отстаивало свое мнение на международной арене и боролось за влияние в Евросоюзе.

Дипломат добавил, что именно на этом строился диалог между Россией и Австрией, однако теперь такие принципы остались в прошлом. Любинский подчеркнул, что судьбу самостоятельности страны должны решать австрийские избиратели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австрии осудило спектакль «Украиномания» в Вене. Российские дипломаты заявили, что постановка посвящена односторонним трактовкам конфликта на Украине и искажает реальность.

Ранее посольство России в Австрии направило ноту протеста МИД страны из-за акции украинских радикалов в Вене в честь дня рождения Степана Бандеры.

Напомним, что Австрия вернулась в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств» по итогам декабря.



