Самолет с главой Минобороны Британии потерял GPS-сигнал у границы с Россией

Tекст: Катерина Туманова

«Сигнал на борту реактивного самолета Королевских ВВС, на борту которого находился министр обороны Джон Хили , был заглушен на протяжении всего трехчасового полета после того, как самолет оказался вблизи российской границы», – пишет The Guardian.

Как сообщила газета Times, Хили находился в Эстонии, где навещая британских солдат, и возвращался в Британию, когда произошел инцидент. Предполагается, что за ним стояла Россия.

Смартфоны и ноутбуки не могли подключиться к интернету, и пилотам пришлось использовать другую навигационную систему, поскольку GPS самолета был отключен.

Неясно, был ли Хили преднамеренной целью нападения, но траектория полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Пассажирам, среди которых были фотографы и репортер, сообщили, что самолет Dassault Falcon 900LX может безопасно эксплуатироваться, пишут СМИ.

В среду, 20 мая, Министерство обороны сообщило, что в апреле два российских истребителя «неоднократно и опасно» перехватывали разведывательный самолет Королевских ВВС над Черным морем, пишет The Guardian.

Российский истребитель Су-35 подлетел так близко к британскому разведывательному самолету, что активировались его аварийные системы, включая автопилот. Российский Су-27 пролетел в шести метрах от Rivet Joint и совершил шесть пролетов перед ним.

В британском Минобороны заявили, что это была самая опасная операция России против британского самолета Rivet Joint с 2022 года.

Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика.