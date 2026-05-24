Военкор рассказал подробности ударов по Киеву

Военкор Коц: «Орешник» и «Кинжалы» поразили стратегические объекты ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Чем работали: «Орешник» (по предварительной фиксации – характерное отделение шести блоков с суббоеприпасами над Белой Церковью), «Кинжалы» с МиГ-31К, «Цирконы» с крымского направления, до двух десятков «Искандеров-М», Х-101 с Ту-95МС, «Калибры» с носителей ЧФ и плотная карусель «Гераней» – в воздухе одновременно держалось под 70 ударных бортов», – написал журналист в Max.

В Киеве зафиксирована серия попаданий ракет комплексов «Искандер» по объектам логистики и складам оборонной промышленности в нескольких районах, а также по позициям ПВО. В первый час атаки по столице было совершено до 10 заходов. Главным событием ночи стало вероятное применение системы «Орешник» по объектам в Белой Церкви, включая авиаремонтный комплекс, теплоэлектроцентраль и транспортные узлы, где обслуживается западная техника.

Удары также пришлись по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, куда направлялись скоростные цели. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и логистики. Портовая инфраструктура Одесской области была атакована беспилотниками «Герань», а в Кривом Роге продолжилось уничтожение цехов по сборке дронов.

В пятницу после удара по колледжу в Старобельске президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал теракт в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.