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ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок
ТАСС: ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок
В первой декаде июля в различных регионах на Украине сгорели не менее 43 автозаправочных станций, что следует из данных региональных властей.
Точное число пострадавших объектов остается неизвестным, поскольку официальные ведомства умалчивают масштабы разрушений после взрывов, передает ТАСС.
К концу июня количество уничтоженных заправок на Украине превышало 150 единиц. Особенно сложная ситуация сложилась в Харьковской области, где только за первые семь дней июля огонь охватил десять станций. Местные власти предпочитают сообщать лишь о единичных инцидентах.
Уничтожение топливной инфраструктуры зафиксировано сразу в нескольких областях. Взрывы происходили в Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 июля уничтожили топливные объекты ВСУ. В период с 25 июня по 7 июля ВС России уничтожили как минимум 37 автозаправочных станций на Украине. Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы.