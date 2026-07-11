  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь сбила 178 украинских дронов
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    Алкоголики признаны стратегической проблемой Эстонии
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    Табачным компаниям запретят в России скрывать состав сигарет
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области
    Авиаударом разрушено здание одного из силовых ведомств Украины в Запорожье
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 07:21 • Новости дня

    ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок

    ТАСС: ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок

    Tекст: Катерина Туманова

    В первой декаде июля в различных регионах на Украине сгорели не менее 43 автозаправочных станций, что следует из данных региональных властей.

    Точное число пострадавших объектов остается неизвестным, поскольку официальные ведомства умалчивают масштабы разрушений после взрывов, передает ТАСС.

    К концу июня количество уничтоженных заправок на Украине превышало 150 единиц. Особенно сложная ситуация сложилась в Харьковской области, где только за первые семь дней июля огонь охватил десять станций. Местные власти предпочитают сообщать лишь о единичных инцидентах.

    Уничтожение топливной инфраструктуры зафиксировано сразу в нескольких областях. Взрывы происходили в Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 июля уничтожили топливные объекты ВСУ. В период с 25 июня по 7 июля ВС России уничтожили как минимум 37 автозаправочных станций на Украине. Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы.

    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

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    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Авиаударом разрушено здание одного из силовых ведомств Украины в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе воздушной атаки на Запорожье разрушен административный объект, предположительно принадлежащий одному из силовых министерств.

    Представители местных властей подтвердили факт атаки и сообщили о нанесенном инфраструктуре ущербе, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В результате авиаудара оказалось разрушено административное здание. Согласно одной из версий, поражено здание силового министерства.

    В конце июня здание Запорожской областной военной администрации подверглось удару беспилотника.

    Через несколько дней российские военные нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам ВСУ в этом городе.

    Позже Министерство обороны России отчиталось о поражении местной нефтебазы дронами-камикадзе.

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    10 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для ликвидации возгорания после налета украинских беспилотников задействовали специальный железнодорожный состав с достаточным запасом пены.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о прибытии спецтехники для борьбы с огнем.

    «В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд», – написал глава региона в канале в Max.

    Политик подчеркнул, что запасов пены для тушения полностью хватает. Подобная мера позволит минимизировать выбросы вредных веществ и существенно снизить экологический ущерб от происшествия.

    Ранее на территориях города, которые пострадали от массированного налета украинских беспилотников, был введен режим чрезвычайной ситуации.

    В пятницу спасатели вывезли людей из опасной зоны в районе морского порта.

    Несколькими днями ранее российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

    В конце мая на территории порта Таганрога из-за удара дрона загорелись топливный резервуар и танкер.

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    10 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление Верховного комиссара ООН официально обратилось к российской стороне за материалами дела об атаке Киева на колледж в Старобельске, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в ходе международной онлайн-встречи, посвященной преступлениям против мирного населения.

    «Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», – заявила омбудсмен, передает ТАСС.

    Лантратова также подчеркнула, что российское ведомство обязательно направит необходимый ответ представителям международной организации в самое ближайшее время.

    Ранее в ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис организации материалы с фотографиями погибших студентов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ход обсуждения этого теракта в Совете Безопасности.

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    11 июля 2026, 00:47 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы ко Дню памяти жертв Волынской резни

    Tекст: Катерина Туманова

    Исторические материалы проливают свет на жестокие массовые убийства мирного польского населения боевиками запрещенных организаций во время Второй мировой войны, в частности, представлены данные об украинском националисте Купяке, который с бандой массово уничтожал поляков и представителей других народностей на Западной Украине.

    «В феврале 1943 года на территории Волыни (Волынская Житомирская, Ровенская и северная часть Тернопольской областей современной Украины) банды Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация,  запрещенная в России) – вооруженного крыла Организации украинских националистов-бандеровцев (ОУН(б) Внесен в список террористов и экстремистов в РФ) – совершили массовое уничтожение поляков, а также представителей других национальностей, проживавших на Западной Украине», – сказано в рассекреченных материалах.

    Там указано, что со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к этническим «чисткам» и на территории Восточной Галиции (в настоящее время – Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), где зверства в отношении польского населения продолжались вплоть до осени 1945 года.

    С бандами активно боролись органы советской контрразведки «Смерш», а затем структуры НКВД и НКГБ Украинской ССР. В послевоенные годы многие преступники были осуждены, однако часть карателей смогла скрыться за рубежом.

    В 1964 году советские спецслужбы составили список государственных преступников, осевших в капиталистических странах. «Злодеяния перечисленных здесь лиц впечатляют своей жестокостью, но один из фигурантов превзошел остальных», – отмечается в сообщении ведомства.

    Этим человеком оказался уроженец Львовской области Дмитрий Купяк по прозвищу «Клей». После завершения войны он сумел сбежать в Канаду, где стал владельцем ресторана в городе Торонто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве прошел массовый марш памяти жертв Волынской резни. Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой. ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина и Польша обречены на конфронтацию.

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    10 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке

    Командир «Бизон»: ВС России освободили Константиновку малыми штурмовыми группами

    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Бизон» поделился деталями операции по освобождению Константиновки.

    «Все начиналось непосредственно с захода в Константиновку малыми группами. Где-то проводили по одному, по два человека. Проходили тихо, незаметно, так что противник даже с неба нас не наблюдал», – рассказал он в видео, предоставленном Минобороны.

    По словам военного, бойцы рассредоточивались в частном секторе, формируя двойки, чтобы накопить силы для одновременного удара. Украинская пехота оказалась застигнута врасплох, не понимая, как российским силам удалось незаметно перебросить такое количество солдат. Основную ставку ВСУ делали на операторов беспилотников, а пехота выполняла роль «ждунов», которые по несколько месяцев скрывались в схронах и передавали данные о передвижениях российских войск.

    В настоящее время в Константиновке продолжается зачистка, сопротивление противника в основном ограничивается использованием дронов. Командир отметил, что в стрелковых боях украинские военные терпят поражение, а потери с российской стороны минимальны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп противника.

    Командир батальона с позывным «Агалу» рассказал о поиске укрытий украинских боевиков в жилых домах.

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    10 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергосистема страны утратила порядка 50% мощностей производства электричества, при этом основной удар пришелся на маневровую генерацию, рассказал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

    В период с января по апрель текущего года вынужденные ограничения привели к снижению потребления на 6,5 млрд киловатт-часов, передает ТАСС. Этот объем сопоставим с потреблением такого города, как Киев, на протяжении 1135 суток.

    «Растет количество поражений, особенно в этом году – на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года», – заявил руководитель энергетической компании.

    Среди главных вызовов для отрасли Зайченко назвал рост спроса на электричество в отдельных регионах. Также существует острая необходимость интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения стабильной работы всей системы.

    В начале июля украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в Киеве.

    Месяцем ранее повреждение энергетической инфраструктуры привело к обесточиванию абонентов в четырех областях страны.

    В феврале Владимир Зеленский сообщил о масштабных разрушениях абсолютно всех электростанций государства.

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    10 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»

    Дрон «Альбатрос-У» с боевой частью десять килограммов показали в Казани

    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый беспилотник «Альбатрос-У» с размахом крыльев три метра, оснащенный тепловизором и пневматической катапультой, уже проходит активные испытания в зоне проведения спецоперации.

    На международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо - 2026» в Казани продемонстрировали новейший дрон-камикадзе «Альбатрос-У». Аппарат способен нести полезную нагрузку весом 10 килограммов и уже проходит испытания в зоне спецоперации.

    «Это беспилотник-камикадзе, который может нести полезную нагрузку массой 10 кг. Взлетная масса 'Альбатроса-У' составляет 30 кг, размах крыльев - 3 м. Взлет осуществляется с помощью пневматической катапульты. Оснащен тепловизионной камерой. Уже проходит испытания в зоне СВО», - рассказал ТАСС представитель компании ООО «Альбатрос». По его словам, аппарат может применяться как самостоятельно, так и в связке с другими дронами компании, которые служат ретрансляторами связи.

    «Дрон экспо - 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке выставочного центра «Казань Экспо». На выставке свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представляют новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проходящей в Казани выставке беспилотных систем разработчики продемонстрировали боевой гексакоптер «Ночная ведьма».

    В мае текущего года в зоне специальной военной операции прошел апробацию новый наземный дрон «Штурмовик». Ранее на вооружение Российской армии поступил новейший разведывательный беспилотный комплекс «Альбатрос М5».

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    10 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Киева дестабилизировать дружественные России страны Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Эдуаром Бизиманой в Бужумбуре.

    «Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в том числе и в ситуации, когда Демократическая Республика Конго – при законном правительстве ДР Конго – при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что украинская сторона стремится участвовать в большом количестве конфликтов на континенте. По его словам, главная цель таких действий – утвердиться в качестве политического фактора в Африке и создать трудности для государств, поддерживающих партнерские отношения с Россией.

    Накануне Лавров сообщил об активном привлечении украинских наемников к вооруженным вылазкам африканских террористов.

    В июне министр обвинил Францию в использовании украинских боевиков для свержения законных правительств на континенте.

    В прошлом году он указал на целенаправленную дестабилизацию киевским режимом ситуации в регионе Сахеля.

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    10 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых
    В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасатели и следователи начали дополнительную операцию по розыску супругов с пятилетней дочерью, исчезнувших во время похода прошлой осенью.

    Специалисты выехали на место предполагаемого исчезновения туристов в Красноярском крае, передает РИА «Новости».

    «В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые продлятся до 12 июля 2026 года», – заявили в ведомстве.

    Масштабная операция по розыску Усольцевых проходила с 4 по 9 июня этого года. Изначально двое взрослых и пятилетняя девочка пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе поселка Кутурчин.

    Известно, что туристы двигались по маршруту в направлении горы Буратинка. Активная фаза первоначальных поисков была завершена 12 октября прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спасатели закрыли зону поиска пропавшей семьи для журналистов и неподготовленных добровольцев.

    Месяцем ранее представители поискового отряда «ЛизаАлерт» призвали местные власти ограничить доступ людей к месту проведения операции.

    Весной волонтеры опровергли слухи об исчезновении туристов на Манской петле.

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    11 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Междугородний автобус с пассажирами съехал в кювет в Татарстане

    Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане

    Tекст: Катерина Туманова

    В Черемшанском районе Татарстана в ночь на субботу произошло ДТП с междугородним автобусом, в результате которого пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Max-канале республиканского ГУ МЧС России.

    Авария произошла на трассе Кузайкино – Нурлат неподалеку от села Ибраево Каргали. Междугородний автобус следовал по маршруту Самара – Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся.

    В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей.

    «Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека - в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.

    Там добавили, что пострадавших оперативно направили в медсанчасть Альметьевска, среди них детей нет.

    По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, это и привело к съезду в кювет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столкновение девяти машин произошло 10 июля в Новой Москве. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве в тот же день достигло 25 человек.


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    10 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Питерский 300-балльник объяснил высокие результаты на ЕГЭ везением
    Питерский 300-балльник объяснил высокие результаты на ЕГЭ везением
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чтобы получить 100-балльный результат на ЕГЭ, одних только знаний недостаточно: важную роль на экзамене играет отсутствие случайных ошибок, рассказал газете ВЗГЛЯД выпускник лицея № 369 им. Героя Российской Федерации А.Н. Жихарева (Санкт-Петербург) Арсений Хорошавин. Он набрал 300 баллов на ЕГЭ, сдав на максимальный результат математику, физику и информатику.

    «В школе мне в целом обучение давалось легко, не вызывало трудностей. По непрофильным предметам нас сильно не загружали. Среди профильных предметов наиболее трудным был русский язык: множество правил и исключений зачастую невозможно логически объяснить, их приходится лишь запоминать. Другие профильные тоже не вызывали особых трудностей», – делится Хорошавин.

    К сдаче ЕГЭ выпускника в основном готовили школьные учителя, однако для достижения высокого результата школьнику пришлось дополнительно заниматься самостоятельно. При этом к помощи репетиторов он не прибегал.

    «Конечно, мне помогла моя подготовка добиться таких результатов, и все-таки она гарантирует лишь 90 или даже 95 баллов. А чтобы набрать 100, тебе должно повезти не допустить ошибок из-за какой-нибудь оплошности», — рассказал выпускник из Санкт-Петербурга. Он отметил, что эффективная подготовка к экзаменам должна начинаться с детального изучения теории по каждому предмету. После этого, по его мнению, следует переходить к практике – решению пробных вариантов и отработке отдельных типов заданий.

    При этом выпускник подчеркнул, что важно не просто заучивать задания ЕГЭ, а понимать принципы их решения.

    «Я планирую поступать в ИТМО или СПбГУ на направления, связанные с нейросетями, созданием игр и программированием в целом. Хотя не отказался бы и от физики, но обязательно должно быть программирование. С ним я и планирую связать свою будущую профессию и жизнь», – заключил Хорошавин.

    Ранее трижды стобалльник из Ростова-на-Дону Амир Хузиев поделился в беседе с газетой ВЗГЛЯД секретом успешной сдачи ЕГЭ. Достичь безупречных результатов ему помогли личные качества – упорство, настойчивость и желание достичь своей цели, а также большое количество часов, проведенных за занятиями с педагогами, репетиторами и самостоятельно за книгами.

    В 2026 году в стране насчитали около десяти тысяч стобалльных результатов ЕГЭ, сообщил на совещании с правительством глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. На этом фоне московская выпускница Екатерина Малкова сумела впервые за четверть века существования экзамена взять предельные 500 баллов сразу по пяти предметам. К этому достижению добавились еще восемь ребят, набравших по 400 баллов за четыре дисциплины, а трехсотбалльный рубеж покорился 76 школьникам из 23 регионов страны.

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    10 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Суд назначил первое заседание по иску Киевской митрополии УПЦ к кабмину Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский окружной административный суд начал производство по иску Киевской митрополии УПЦ к кабинету министров страны.

    Киевский окружной административный суд открыл производство по иску Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) к кабинету министров Украины. Первое подготовительное заседание по делу назначено на 27 августа. Исковое заявление направлено на оспаривание решений властей, касающихся регулирования религиозной сферы, пишет ТАСС.

    «В этом иске оспаривается ряд постановлений кабинета министров Украины, которыми, по нашему убеждению, была незаконно создана Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, которая сегодня осуществляет давление на Украинскую православную церковь», – заявил адвокат УПЦ Никита Чекман.

    Кроме того, 22 июля Шестой апелляционный административный суд рассмотрит встречный иск профильной госслужбы к УПЦ. Ведомство требует полностью прекратить деятельность Киевской митрополии и передать все принадлежащее ей имущество в собственность государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года украинский парламент принял закон для запрета канонической церкви.

    Спустя год Государственная служба по этнополитике признала УПЦ аффилированной с Русской православной церковью. В сентябре 2025 года данное ведомство направило в суд требование о ликвидации Киевской митрополии.

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