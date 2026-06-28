Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.8 комментариев
Лихачев: Росатом не вернет специалистов на АЭС «Бушер» без гарантий безопасности
Российские атомщики не вернутся к работе на иранской АЭС «Бушер», пока не будут обеспечены стопроцентные гарантии их безопасности, подчеркнул глава госкорпорации Алесей Лихачев.
Госкорпорация «Росатом» не будет возвращать российских специалистов на атомную станцию «Бушер» в Иране до получения стопроцентных гарантий их безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как возобновление обстрелов в Иране отразится на возвращении отечественных специалистов на АЭС, Лихачев подчеркнул жесткость позиции корпорации. «Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране продолжилось после паузы, но полное возвращение российских специалистов отложено из-за нестабильной военной обстановки.
Ранее Лихачев заявил о негативном развитии ситуации на АЭС «Бушер» и сообщил об эвакуации 250 сотрудников.
В апреле глава Росатома сообщил о финальной эвакуации более 200 специалистов с АЭС «Бушер», при этом на объекте планировали оставить около 50 человек для поддержания работы оборудования.