Росатом возобновил строительство иранской АЭС «Бушер»

Глава Росатома Лихачев заявил о возобновлении строительства АЭС «Бушер» в Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства иранской АЭС «Бушер». Специалисты отечественной госкорпорации продолжили возведение объектов на территории исламской республики, передает РИА «Новости» .

«Возобновлены работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС. Наши специалисты, оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками», – сказал Лихачев.

При этом, он добавил, что полное возвращение сотрудников пока невозможно до прояснения военно-политической ситуации. Лихачев пояснил, что компании приходится учитывать нестабильную обстановку на фоне недавнего обмена ударами между Ираном и США. Окончательное решение о полномасштабном присутствии примут только после стабилизации конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Лихачев сообщил о постепенном возобновлении строительства второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране.

Ранее, в апреле российская атомная компания вывезла более 600 отечественных специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки в регионе. А в марте Лихачев заявлял о развитии ситуации на АЭС по негативному сценарию после ударов по территории вблизи действующего энергоблока.