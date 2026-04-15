Трамп заявил журналистке Fox News об окончании войны в Иране
Американский президент Дональд Трамп в ходе интервью с журналисткой телеканала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».
«Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.
К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.
«Он что, окончен»? – спросила она.
«Окончен», – ответил Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.