Трамп заявил журналистке Fox News об окончании войны в Иране

Tекст: Катерина Туманова

«Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

«Он что, окончен»? – спросила она.

«Окончен», – ответил Трамп.

