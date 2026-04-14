Бессент заявил о возможной 50-летней стабильности США после войны с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Американская экономика может получить 50 лет стабильности по итогам войны с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью порталу Semafor, передает ТАСС.

«Не знаю, как долго это продлится, но думаю, что мы оглянемся назад и скажем, что за 50, 100 или больше дней [конфликта] мы получили 50 лет стабильности», – отметил он, комментируя возможные последствия американо-израильской военной операции против Ирана.

Бессент признал, что из-за конфликта достижение темпов роста экономики США в 4% станет затруднительным. Министр уточнил, что, теоретически, подобные показатели возможны, однако стране придётся преодолеть значительные трудности и наверстать упущенное.

Также Скотт Бессент заявил, что не опасается ослабления доллара в результате военных действий против Ирана. По его словам, «как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется», и этот вопрос не вызывает у него опасений.

Глава Минфина США добавил, что Федеральной резервной системе следует занять выжидательную позицию относительно изменения базовой ставки на фоне сохраняющейся напряжённости. Такой подход, по его мнению, позволит ФРС более гибко реагировать на изменения в экономике страны.

