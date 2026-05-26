Трамп потребовал от Ирана уничтожить обогащенный уран под контролем США

Tекст: Антон Антонов

«Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», – приводит слова Трампа РИА «Новости».



Трамп подчеркнул, что свидетелями должны стать представители комиссии по атомной энергии США или ее аналога. Данные шаги предлагается провести совместно и по согласованию с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили, что запланировали уничтожение запасов высокообогащенного иранского урана после их передачи.

При этом Вашингтон не поддержал инициативу Москвы по перемещению данного ядерного топлива в Россию.

Тегеран подтвердил непрерывную связь с российской стороной для координации дипломатического процесса.