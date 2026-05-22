Иранские военные обеспечили проход десятков судов через Ормузский пролив
По меньшей мере 35 различных судов прошли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана, сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
Военно-морские силы Ирана скоординировали движение десятков торговых кораблей, передает ТАСС. В пресс-службе элитных частей вооруженных сил республики подтвердили успешное обеспечение безопасности на маршруте.
«За последние сутки 35 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения прошли через Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении.
Представители ведомства также подчеркнули, что иранские военные продолжают поддерживать безопасный маршрут для мирового судоходства. Это происходит несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около полутора тысяч танкеров и сухогрузов скопились у Ормузского пролива в ожидании специального разрешения от иранских военных.
Позже более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту стратегически важную водную артерию под контролем элитных подразделений.
Накануне тридцать кораблей согласовали с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции маршрут и условия перехода.