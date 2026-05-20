KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран

Tекст: Катерина Туманова

Израиль и США закончили подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Уровень боевой готовности израильской армии достиг максимума с момента апрельского перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское KanTV.

«Совместная американо-израильская подготовка к возобновлению кампании завершена... Соединенные Штаты и Израиль полностью координируют свои действия, ни одна из сторон не будет удивлена, когда будет принято решение о возобновлении войны», – цитирует телеканал источник в американских силовых структурах.

Американский лидер Дональд Трамп планирует принять окончательное решение по иранскому вопросу в ближайшее время. Накануне президент США допустил возможность новой атаки на исламскую республику в конце текущей недели.

Израильские военные также усиливают оборонительные меры. В Тель-Авиве опасаются, что резкие заявления главы Белого дома могут спровоцировать Тегеран на превентивный удар из-за ошибочной оценки ситуации.

