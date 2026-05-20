Путин и Си Цзиньпин обсудили пользу спорта
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед переговорами обсудили занятия спортом.
Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом, передает РИА Новости. После торжественной встречи делегаций на площади Тяньаньмэнь политики направились в Дом народных собраний.
По пути на традиционную церемонию совместного фотографирования, которая обычно предшествует переговорам, главы государств затронули тему физических нагрузок.
«Это хорошо. Полезно для здоровья», – перевел слова председателя КНР сопровождающий политиков переводчик.
Путин приехал к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китайский лидер на встрече заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.
Накануне визита гонконгская пресса напомнила о тесных личных отношениях двух политиков.